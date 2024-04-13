نخستین واکنش اتحادیه اروپا به حملات ضد صهیونیستی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به آغاز حملات ایران به رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در همین ارتباط ، «جوزف بورل»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شده است که ما به شدت حمله غیرقابل قبول ایران به اسراییل را محکوم می کنیم.

بورل بدون اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه منافع دیپلماتیک ایران در سوریه مدعی شده است که حمله ایران به اسراییل تشدید بی سابقه و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه خواهد یود.

همچنین رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که برای اولین بار از زمان آغاز جنگ غزه، در حال حاضر هیچ هواپیما و جنگنده اسراییلی بر فراز نوار غزه وجود ندارد.

گفته شده تخلیه آسمان غزه از جنگنده‌های اسراییلی به دلیل تهدید ایران و آغاز حملات پهپادی از ایران صورت گرفته است.

آمریکا هم به آغاز حملات پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و دراین ارتباط کاخ سفید اعلام کرد که «جو بایدن»، با وزیران دفاع و امور خارجه، رئیس سیا و مشاور امنیت ملی دیدار خواهد کرد.

به گفته کاخ سفید، مشاور امنیت ملی و معاون امنیت ملی، «جو بایدن» را در جریان رویدادهای خاورمیانه قرار خواهند داد.

روزنامه «نیویورک تایمز» نیز به نقل از مقامات آمریکایی گفته است که ایران احتمالاً تلاش می‌کند تا حمله پهپادی را با موشک‌های که بعداً پرتاب خواهد شد، هماهنگ کند.

یک مقام آمریکایی نیز در گفتگو با الجزیره گفته است که ما تأیید می‌کنیم که ایران از طریق پهپاد به اسراییل حمله کرده است.

همچنین در واکنش به آغاز حملات پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی، سازمان رادیو و تلویزیون تل آویو اعلام کرد که حریم هوایی اسراییل تا هفت صبح بسته شده است.

همزمان منابع عبری زبان به رادیو ارتش عبری اعلام کردند که حمله ایران شامل موشک‌های کروز است نه فقط پهپاد.

از سوی دیگر در اولین واکنش‌ها به آغاز حمله ایران به رژیم صهیونیستی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که ارتش و نیروی هوایی آماده مقابله با تهدیدات ایران هستند.

به گفته سخنگوی ارتش اشغالگر اسراییل، ارتش ما در سطوح مختلف آمادگی دفاعی و تهاجمی دارد و در این زمینه با آمریکا همکاری می‌کند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شده است که تلاش می‌کنیم از رسیدن پهپادهای ایران به اسراییل جلوگیری کنیم، اما هشدار می‌دهیم که دفاع ما در برابر پهپادهای ایرانی ۱۰۰ درصدی نخواهد بود.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که خدمات جی پی اس در چندین نقطه در این کشور در دسترس نیست و به طور موقت مسدود شده است، چون ایران ده‌ها پهپاد به سمت اسراییل پرتاب کرده است و در برخی مناطق جی پی اس وجود نخواهد داشت.

دقایقی پیش حملات پهپادی ایران علیه رژیم اشغالگر قدس در واکنش به تجاوز این رژیم علیه کنسولگری ایران در دمشق سوریه و در پاسخ به شهادت نظامیان ایرانی در سوریه آغاز شد. منابع عبری نیز آغاز این حملات را تائید کردند