دریافت 935 KB کد مطلب 6077269 https://mehrnews.com/x34G8V ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۳:۵۹ کد مطلب 6077269 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۳:۵۹ ترک برنامه زنده توسط سردبیر رادیو اسراییل سردبیر رادیو اسراییل همزمان با حملات گسترده ایران به رژیم صهیونیستی برنامه زنده را ترک کرد. کپی شد مطالب مرتبط حضور مردم اردبیل در میدان فلسطین و شادی از تنبیه اسرائیل پایگاهی که صهیونیستها از آن کنسولگری ایران را زدند هدف قرار گرفت آتش سوزی گسترده در منطقه نقب اسراییل بر اثر حملات موشکی ایران نظر مازندرانیها درباره تنبیه سخت رژیم صهیونیستی تجمع شبانه اهوازیها در حمایت از حمله به اسراییل حضور مردم اردبیل در حمایت از حمله ایران به اسرائیل برچسبها فلسطین رژیم صهیونیستی شبکه های ماهواره ای رسانه های معاند عملیات وعده صادق
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