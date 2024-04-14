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کد مطلب 6077269
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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۳:۵۹

ترک برنامه زنده توسط سردبیر رادیو اسراییل

ترک برنامه زنده توسط سردبیر رادیو اسراییل

سردبیر رادیو اسراییل همزمان با حملات گسترده ایران به رژیم صهیونیستی برنامه زنده را ترک کرد.

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    نظرات

    • داود FR ۰۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      185 21
      پاسخ
      فرار کن ، فرار کن ;)
    • نوید IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      45 11
      پاسخ
      بابا،خبرگذار!!! دانشمند!!! ایشون زمان حضرت موسی سردبیر بوده،الان یه علامه دهر دیگه هستش که از نظر سواد عین خودته( منظور نویسنده خبر هستش)
    • امین IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      112 34
      پاسخ
      فرار فایده ای نداره دیگه دیر شده اگه بگی غلط کردم بازم قبول نیست فقط بایدخط دماغ بکشین
    • چلون IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      118 29
      پاسخ
      میخوادبره خونه شلوارشو عوض کنه بعدبره پناهگاه
    • مهدی IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      107 26
      پاسخ
      نصر من الله و فتح قریب وبشرالصابرین یا حسین
    • محمد IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      79 25
      پاسخ
      عالی بودبزنیدماپشتتان هستیم
    • Deathcry IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      62 8
      پاسخ
      دیشب داشتم اخبار رو از گوشی نگاه میکردم بعد شیشه ها ی اتاقم شرو کرد به لرزیدن پاشدم زود پدرمادرمو بردارم بریم بیرون.مامانمو بیدار کردم که مامان نترس زلزله داره میاد آروم بریم بیرون .چشاشو باز نکرد گفت بابا ایران داره اسرائیل رو میزنه دوباره خوابید.مات موندم منم تپیدم سر جام 😂😂
    • US ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      43 8
      پاسخ
      این منشی خیلی کثیفه
    • سعید IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      54 18
      پاسخ
      اسراعیلیها باید از سرزمین فلستین بیرون بروند چه الان چه ده سال دیگه باید برن
      • محمود IR ۰۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
        0 1
        فلسطین
    • سید محمد جواد خندان IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      56 11
      پاسخ
      سلام خدمت دوستان اون همه رجز خواند تهش فرار کرد پناهگاه مردک پولی نسب برو برو همدستانت هم ببر 🤣🤣🤣🤣
    • IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      56 16
      پاسخ
      بزنید این حرومزاده های نامرد رو
    • علی IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      57 11
      پاسخ
      مثل سگی که پلنگ دیده خودشو خراب کرده ، توصیه میکنم به امریکائیها بجای سلاح برای اسرائیل پوشاک بفرسته
      • رضا IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        40 7
        لطفا حقوق حیوانات بخصوص سگ رو زیر پا نذارید 😂😂😂
    • شهرام US ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      30 6
      پاسخ
      درود بر سربازان و طن که جواب دندان شکنی به اسرائیل و دولت های غربی دادن
    • حمید US ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      26 6
      پاسخ
      الان از اینجا فرار میکنی، فردا باید از اسراییل فرار کنی
    • احمد IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      3 0
      پاسخ
      آقای منشه امیر یک چایی می خوردی بعدش می رفتی پناهگاه قایم بشی...‌
    • SE ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      34 6
      پاسخ
      این یارو خودابلیسه
    • SE ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      35 6
      پاسخ
      میترسه؟! عین سگ
      • محسن IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
        1 0
        داداش اینقدر به‌ سگ توهین نکن البته می‌دونم تو دهنت افتاده‌ ناخواسته میگی من طرف حیواناتم الخصوص سگ خیلی مرد تر از این صهیونیها هستن من اینو فهمیدن که فرق بین سگ و انسان فقط عقله، احساسش چه بسا بالا تر از انسانه
    • حمید IR ۱۹:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      1 0
      پاسخ
      بااون چشما ورقلمپیده زودی برو پناهگاه که زنده باشی برا اربابات دم تکون بدی نجس وطن فروش
    • عملیات صادق IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      ۴۰سال همین شکلی وباهمین صداوتاکم بیاره میزنه جاده خاکی.باادب صحبت میکنه وکورکورانه ازجنایات اسرائیل دفاع میکنه.گمان کنم راحت۱۰۰سال رابزنه مگریک بلای دیگرسرش بیاد
    • زهرا السادات IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      19 6
      پاسخ
      وقتی شیر حمله کنه کفتار و شغال فرار میکنه جانم فدای رهبر جانم فدای شیرمردان سپاه پیروزی و فتح از آن رهبر و شیرمردان سپاه فتح و پیروزی مبارک
    • محمدی IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      16 9
      پاسخ
      آفرین دستتان درد نکند خیلی خوشحال شدیم از بین بردن دشمن هم را خوشحال می کند . خداوند یار ویاورتان باشد . درود به رهبر شجاع آقای خامنه‌ای.
    • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      تو اسقاطیل کمبود پمپرس بوجود اومده، توصیه به نوکرا و دوستداران صگیونیست پمپرس واسشون بفرستین
    • عبداله IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      14 12
      پاسخ
      صلح طلب جنگ بلد
    • غلامحسین US ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      خخخخ ترس برادر مرگه رف پناهگاه شایدم خودشو خیس کرده باشه
    • مجید IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      پدرسوخته خجالت نمی‌کشه فارسی صحبت میکنه حیف است اسم حیوان روش گذاشت چونکه حیوان ارزشط بیشتر ازاین شخص است برو فرارکن تپ همین خیال باش ایران بیایی پدرسوخته سپاه دهن آمریکا و اسرائیل را سرویس کزد
    • وحید IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      موشکاتون و که همه رو رو هوا زدن کجا فرار کنه
    • مجتبی IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      4 5
      پاسخ
      عجب زد تو برجکش
    • دیدبان IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      21 1
      پاسخ
      شما نگران نباشید قبلا هماهنگ شده بود که چند تا بزنه کجاهارو بزنن که مردم آسیب نبینند حالا نوبت شما که برسه نیروهای شجاع ایران شلوغ ترین جای ممکن که کشتها بیشتر باشه را به شما نشان میدهند
    • Sharif IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      5 17
      پاسخ
      لباستو در بیارو فرارکن😆
    • حمید NL ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      2 4
      پاسخ
      میره مای بیبی شو عوض کنه
    • ع ا ز CA ۰۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      3 2
      پاسخ
      بسیار جالب است که این پیر خرفت صهیونیست دقیقآ یک ساعت قبل از رسیدن پهبادها به شبکه یک شهرام همایون چه حرفهای میزد و تحریفهای فکر میکرد اگر این حرفها را بزند پهبادها میترسند و بر میگردن و کار سیاست به کجا کشیده است که این مردک و همردیف های آن در تلویزیونهای وابسته به همین صدای امریکا ش دن نظریه پرداز
    • محمد نصیری IR ۰۴:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      2 2
      پاسخ
      دم گرم هم وطن همایون خان خوب شما هم برج این مردک دغل صهیونیست کودک کش ترکوندی 🙏🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
    • شاهین IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      5 2
      پاسخ
      میخواین برین پناه گاه 😂😂😂😂😂😂
    • سراب IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      2 2
      پاسخ
      توقع داریم ایران عزیز روزی هزار موشک بریزه درود بر شهرام
    • IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      2 1
      پاسخ
      کشورهای کوچک اطراف ایران.باید جلوی سلطان زانو بزنند.
    • بنده خدا IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      2 1
      پاسخ
      چه جالب قبول کرد جنگه ، جای شکرش باقیه
    • علی رضا نصو ی IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام. دستتون درد نکنه نیروهای مسلح عزیز جنگ خوب نیست ولی اگر دشمن بیشعور باشه باید جواب دندانشکن داده بشه .تا همه کشورهای منطقه هم حساب دستشون بیاد .به قول معروف . کلوخ انداز را جواب فتاح سوپر سونیک است ممنون از تمامی نیروهای جان بر کف مسلح کشور عزیزمان ایییییییر ا ن
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      اینقدر دروغ گفته بودند و هندونه زیر بغل امثال خودشون گذاشته بودند که خودشونم باور کرده بودند و در دریای دروغهاشون غرق شده بودند ،و سیلی ایران باعث شد بیدار بشند و از توهم بیان بیرون میبینم روزهایی رو که آمریکا، پدر خوندشون! سرگرم چین و ترکیه بشه و اون وقته که معلوم میشه کی میتونه از کی دفاع کنه
    • Rezvan IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      3 1
      پاسخ
      مصاحبه داشت با ایران اینترنشنال میگفت این حمله ایران جدی نیست فقط پهپاد فرستادند اگه موشک کروز بود یعنی حمله، دقیق یک ثانیه بعد مجری گفت همین الان موشک کروز هم فرستادند قیافش اون لحظه دیدن داشت!
    • IR ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      ترسومیخوادبره پناه گاه
    • هوشنگ قلی زاده IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      2 0
      پاسخ
      اینا خیلی ترسو هستن آنقد ترسو هستن حتی آدم فکرشون نمیکنه همشون مقابل یک سرباز ایرانی وحشت دارن
    • BR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سردبیر رادیو اسرائیل باید برود تو طویله خر جای امن امان البته نخست‌وزیر روهم ببره
    • BR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      بایدبدانن صبر مردم دیگه لبریز سوده نوبت عمل ماست
    • باقر US ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      گفته بودم زیاد حرف نزن اینجا ای آن بیشه شیران است اگر بخواهیم یک شبه همه تون را می ریزیم مدیترانه . صبر کنید وقت آن هم می‌رسد
    • بسیجی IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر اسراییل جنایتکار، بی شرف و کودک کش و رسانه های تحت حمایتشان که کثافت تر از خودشون هستن تازه پای موشکای ایران باز شده و این اولشه منتظر باشید...........
    • سرباز وطنم جمهوری اسلامی ایران IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام و عرض ادب خدمت رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران امام خامنه ای فرمانده کل قوا انگشت اشاره ام سمت اسرائیل و نخست وزیر احمق آن است اگر مردید در برابر دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بجنگید و از خود دفاع کنید احمق ها این فقط ذره ای از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب
    • محمداسماعیلی IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی بود ما پشتیبان شما رزمندگان سپاهی هستیم
    • محمد صادق منتظری NL ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      از الان ببعد سناریویی مظلوم نمایی اینها شروع میشه این همه کودک بی گناه رو در غزه کشتند و اظهار شجاعت میکردند تازه اونجا هم از رویایادویی جوانمردانه امتناع میکردند و به سراغ کشتار کودکان میرفتند حالا که با خیبر شکن ها مواجه شدند فریاد ما مظلومیم سر میدهند چی شد شما که میخواستید تهران را فتح کنید ‌
    • رحیم شکری IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      قدس شریف بدست مردان ودلاوران شجاع پیروان حیدکرارخیبرشکنان بزودی بحق خون شهدای ایران عراق افغانستان.یمن.سوریه ولبنان وراهبردرهبری وفرماندهان بااخلاص ولشگریان قدس شریف بزودی یهودیان غاصب بایدازفلسطین غصب شده متفرق گردند.وجشن درقدس شریف بدست مسلمانان وادیانان دیگربزودی شاهدخواهیم بود.
    • US ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      این مزدور ۷۵ساله اسراییل را فرشته میداند فرشته ای که سرزمین فلسطین رابلعیده ونسل فلسطینی را کشته وحامی اصلیش امریکا یک روز باید دادگاهی بشوند انشالله انروز نزدیک خواهد بود
    • US ۲۳:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      این مزدور ۷۵ساله اسراییل را فرشته میداند فرشته ای که سرزمین فلسطین رابلعیده ونسل فلسطینی را کشته وحامی اصلیش امریکا یک روز باید دادگاهی بشوند انشالله انروز نزدیک خواهد بود

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