دریافت 931 KB کد مطلب 6913682 https://mehrnews.com/x3cMwz ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6913682 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹ اولین تصاویر از ۶ متهم پرونده قتل حمیدرضا رجبزاده به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ شش نفر از متهمان قتل حمیدرضا رجب زاده دستگیر شدند کپی شد مطالب مرتبط فرار نافرجام متهم زن پرونده قتل رجبزاده گروگانگیری در خیابان ولیعصر تهران+ فیلم ۹ نفر از عوامل اصلی شکنجه و قتل حمیدرضا رجبزاده دستگیر شدند دادسرای جنایی: جنازه حمیدرضا رجبزاده اطراف تهران کشف شد برچسبها قتل دستگیری قاتل قاتل
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