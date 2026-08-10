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کد مطلب 6913682
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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۹

اولین تصاویر از ۶ متهم پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

اولین تصاویر از ۶ متهم پرونده قتل حمیدرضا رجب‌زاده

به گزارش پلیس آگاهی تهران بزرگ شش نفر از متهمان قتل حمیدرضا رجب زاده دستگیر شدند

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    نظرات

    • IR ۰۴:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      64 14
      پاسخ
      لعنت و عذاب الهی براین جانیان داعشی که روی هند جگر خوار را هم سفید کردند اعدام فوری دریکی از میادین تهران حداقل انتظار مردم است
    • ع IQ ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      14 3
      پاسخ
      ۶ نفر یا ۵ نفر ؟
    • م.س IR ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      40 14
      پاسخ
      چند نفر به یک نفر ؟ خدا لعنتتون کنه موسادی های کثافت
      • خدری IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
        13 9
        برای این پنج یا شش نفر شدند که قاتل نامشخص و اعدام نشوند
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      45 5
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      آقا اینا رو واضح نشون مردم بدین اینا که حیا ندارند برای چی چهره شون پوشیده باشه این ذلیل های نفس، نه دنیا دارند نه آخرت بچرخونیدشون در خیابان تا مردم سنگ بارانشون کنند مرگ اینها هم باید زجر اور باشه رافت اسلامی رو تموم کنید
    • IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      39 4
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      این افراد باید به جامعه معرفی شوند وبه اشد مجازات برسند. این قاتلین ممکن است از جاسوسان رژیم صهیونیستی باشند که فتنه ۱۸ و۱۹ دی را بوجود اوردند خداوند لعنتشان کند
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      32 4
      پاسخ
      صورت کریه وزشت این جانیان پس از محاکمه باید نشان داه شوند تا مردم بدانند چه جانورانی درنده وموذی وجود داردلعنت عذاب وخواری دنیا واخرت بر این جرثومه های فساد وشبه داعشی های پلید که عذاب خداوند در انتظار این جنایت کاران در دنیا واخرت است
    • رها IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      32 3
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      چرا کسایی که مرتکب چنین قتل هایی می شند فک می کنند گیر نمی افتند این حجم از جهالت واقعا رقت انگیزه و تهوع آوره
    • IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      28 1
      پاسخ
      قوه قضاییه...نباید در اعدام این جنایتکاران تاخیر کند....تا دوباره عده ای ی وطن فروش..جهت مظلوم نمایی..هشتک نه به اعدام بزنند .. سریع سرشان را با هم کم کنید.
    • قانون IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      23 1
      پاسخ
      این جنایتکاران باید جلو خانوادشون قصابی بشن ... و درس عبرت بشن برای داعشیا پهلوی پسند ...
    • Ma IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      15 0
      پاسخ
      باید تک تکشون رو اعدام کرد نباید به هیچ کدوم رحم کرد اینا سرشون به تنشون زیاده معلوم همشون برا پول این کارو کردن والله من تا اذان همون صبح اعدام منتظر میمونم
    • السا IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
      17 0
      پاسخ
      باید زنده زنده دست و پاشونو قطع کنن و زنده زنده اتیششون بزنن تا درس عبرتی بشه برای پست فطرتان عالم که بفهمن کشتن جوان مردم چه عاقبتی در پی داره

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