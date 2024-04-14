به گزارش خبرنگار مهر، کامران مرتضوی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان عدالت اظهار کرد: مهمترین اولویت مدیریت شهری رودهن جلب رضایت شهروندان است و این امر مهم با تکمیل و بهره برداری مطلوب از طرحهای عمرانی و اجرایی میسر خواهد شد.
مرتضوی گفت: در کنار اقدامات لازم جهت تسریع در اجرای پروژهها از کیفیت آنها غافل نیستیم، رعایت شاخصههای کیفی مد نظر بسیار حائز اهمیت است و همزمان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
سرپرست شهرداری رودهن عنوان کرد: نگاه کارشناسی همراه با دقت و سرعت در اجرای پروژهها موجب افزایش اعتماد شهروندان میشود و مجموعه مدیریت شهری حرکت به سمت توسعه و اجرای بهتر و پیشرفت روز افزون در سطح شهر را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.
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