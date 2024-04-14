به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «یوسی کوهن» رئیس سابق سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) به حمله موشکی و پهپادی گسترده ایران علیه اراضی اشغالی، واکنش نشان داد.

وی در این باره گفت: من توصیه نمی‌کنم که به حمله ایران پاسخی داده شود.

کوهن در ادامه با اشاره به هم‌پیمانی تل‌آویو و واشنگتن، افزود: ما اجازه نداریم پیمانی را که همواره در کنار ما بوده و از ما محافظت کرده است را تضعیف کنیم.

ایران شب گذشته در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری تهران در دمشق پاسخ ترکیبی موشکی و پهپادی را ضد مناطق مشخصی در سرزمین‌های اشغالی انجام داد. همزمان با این واکنش، حزب الله لبنان، نیروهای مقاومت عراق و یمن نیز مناطقی از اراضی اشغالی را زیر باران موشکی خود قرار دادند.

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که در واکنش ترکیبی ایران علیه پایگاه‌های نظامی در اراضی اشغالی خسارت‌های فراوانی به صهیونیست‌ها وارد شده است.