‌‌به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام اخوان معاون شهرسازی و معماری منطقه یک گفت: پس از تصویب و ابلاغ طرح موضعی محلات گلابدره و سیمین قلعه، طی توافق مشترک میان شهرداری منطقه یک و سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان کارفرمای پروژه، جهت طراحی و اجرای دو عرصه مذکور و موافقت شورای اسلامی شهر تهران در سال ۱۴۰۲، در حال حاضر به منظور تأمین خدمات با اولویت ساخت و احداث مجموعه‌های خدماتی چند منظوره مشتمل بر کاربری‌های پارکینگ، آموزشی، درمانی و فرهنگی، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران، تخصیص داده شد.

وی افزود: ۳ هزار متر مربع از عرصه ۱۳ هکتاری طرح موضعی سیمین قلعه با قابلیت بارگذاری ۲۱ هزار متر مربع در قالب مجموعه چند منظوره پارکینگ، فرهنگی و نیز ۸ هزار مترمربع از عرصه ۳۸ هکتاری طرح موضعی محدوده گلابدره با قابلیت بارگذاری ۲۶ هزار متر مربع در قالب مجموعه چند منظوره پارکینگ، درمانی، فرهنگی، آموزشی در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مصوب و اعتبار بودجه مربوطه در بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران تخصیص و ابلاغ شد.

معاون شهردار منطقه یک گفت: در محدوده سیمین قلعه در مرحله اول توافق با مالک در دستور کار منطقه قرار دارد که در حال انجام مقدمات اولیه است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمان نوسازی شهر تهران و بازدید از محل، مقدمات انعقاد قرارداد با مشاور، جهت تهیه طرح اجرایی پروژه‌های مذکور در دستور کار معاونت فنی و عمرانی سازمان نوسازی شهر تهران قرار گرفته است.

اخوان در خاتمه خاطر نشان کرد: محلات گلابدره و سیمین قلعه در محدوده بافت فرسوده منطقه یک واقع شده است و در زمره محلات کم برخوردار منطقه قلمداد می‌شوند، بر همین اساس پیگیری اجرایی شدن پروژه‌های مذکور در سال جاری از اولویت‌های معاونت شهرسازی و معماری منطقه است.