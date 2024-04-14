به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، محمد مرودی در جلسه فوق‌ العاده ستاد پیشگیری و هماهنگی فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان گفت: با ورود سامانه جدید بارشی به استان هرمزگان از تمامی هم استانی‌های شریف تقاضا دارم تا از اسکان و تردد در حاشیه و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها جدا خودداری کنند.

وی هدف از برگزاری این جلسه را ارزیابی میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد بحران استان و ایجاد هماهنگی در صورت لزوم دانست و گفت: تمامی دستگاه‌های عضو این ستاد باید وظیفه خود را به درستی انجام دهند تا با توجه به اعلام قرمز هواشناسی شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، بر لزوم انجام اقدامات ایمنی و احتیاطی با هدف کاهش خسارت‌های احتمالی تاکید کرد و افزود: اقدامات لازم و مورد نیاز جهت حفظ ایمنی شهروندان انجام گیرد.

مرودی تصریح کرد: تمامی مرخصی‌ها و مأموریت‌های برون استانی مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد بحران استان لغو و مکلف به حضور در محل کار خود جهت مدیریت امور طبق هشدار هواشناسی هستند.

وی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو ستاد بحران استان نسبت به استقرار ماشین آلات، تجهیزات و امکانات لازم جهت امداد و ایمنی هر چه بیشتر در سطح استان اقدام کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، افزود: هر گونه اطلاع رسانی در چرخه مدیریت بحران صرفاً با محوریت مدیریت بحران استانداری و به صورت متمرکز صورت پذیرد.