آمادگی روحانیت در حمایت از برنامه های دفاعی نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که بعدازظهر یکشنبه منتشر شد، اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با قدردانی از دلاوردان سپاه در پاسخ به جنایات رژیم اسرائیل آورده است: «اسرائیل تنبیه خواهد شد.» این وعده‌ای است که رهبر انقلاب و همچنین مقامات ارشد دولتی و نظامی پس از حمله موشکی اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، دادند، وعده‌ای که در نهایت پس از ۱۲ روز از تجاوز ناجوانمردانه اسرائیل، محقق شد و از آخرین ساعات پایانی روز شنبه حمله پهپادی ایران به اسرائیل آغاز شد.

اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برادران جان‌برکف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موشک‌باران اسرائیل و برآورده کردن خواسته عموم مردم کشورمان مبنی بر گرفتن انتقام سخت از رژیم غاصب صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در سوریه تقدیر و تشکر کرده همواره با اعلام انزجار و نفرت خود از مستکبران عالم و رژیم منحوس و کودک کش اسرائیل، حمایت خود را سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام می کند.

در این بیانیه با اشاره به همدلی و همراهی مردم در روزهای اخیر، آمده است: مردم از ارزش ها و آموزه انقلاب آموختند که برای وحدت و انسجام ملی باید تلاش کنند بنابراین ایران کنونی پس از شهادت دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیش از پیش این دستاورد را که محصول تلاش‌های فداکارانه این شهدای والامقام است، حفظ کرده و قدردان این رشادت ها هستند.

این بیانیه می‌افزاید: مجموعه کارکنان، روحانیون، فعالان فرهنگی، مذهبی، تبلیغی و قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تقدیر و تشکر خود را از اقدام مقتدرانه سپاه در پاسخ به شرارت های رژیم غاصب اسرائیل اعلام کرده و آماده هرگونه حمایت از برنامه های دفاعی نیروهای مسلح تحت فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی) هستند.