عملیات «وعده صادق» مایه اقتدار و افتخار جمهوری اسلامی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه هشتمین دوره بصیرت معاونین، رؤسای سازمان‌ها و مدیران کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با حضور سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس امروز (یکشنبه) در مشهد برگزار شد.

سردار کارگر در این مراسم با اشاره به عملیات وعده صادق که بامداد امروز انجام شد، اظهار داشت: پیروزی جمهوری اسلامی بر رژیم خبیث صهیونیستی را در این عملیات تبریک عرض می‌کنم. این پیروزی بر امامین انقلاب اسلامی، شهدا و مردم ایران اسلامی مبارک باشد.

وی افزود: به برکت انقلاب اسلامی، امروز نظام مقدس اسلامی به این توانمندی رسیده که برای اولین بار از خاک ایران به رژیم جعلی صهیونیستی حمله کند که این اقدام جهادی نشان از درهم شکسته شدن همینه رژیم جعلی اسرائیل دارد و مایه افتخار است.

عملیات لذت‌بخش

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ادامه داد: اگر جنگ شش روزه اعراب مورد بررسی قرار گیرد عظمت عملیات وعده صادق آشکار خواهد شد.

سردار کارگر گفت: آنچه در عملیات وعده صادق مهم است آن است که جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، رژیمی که آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی حامی و پشتیبان آن هستند، حمله کرد که تاکنون چنین اقدامی، سابقه نداشته است.

وی بیان داشت: عملیات وعده صادق لذت‌بخش و موجب اقتدار ایران اسلامی است. به این اقتدار که ثمره هدایت‌های امامین انقلاب، ازخودگذشتگی شهدا، حضور در صحنه مردم و همراهی نیروهای مسلح است باید افتخار کنیم. حتی کشورهایی که مقداری گرایش به حق دارند از این اقدام جمهوری اسلامی که تحت شدیدترین تحریم‌ها انجام شده، خرسند هستند.

تاکید بر اهمیت اخلاص در انجام ماموریت‌ها

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود، اخلاص را مهمترین عامل در موفقیت در مأموریت‌ها دانست و تصریح کرد: شهدایی همچون همدانی، سلیمانی، سید رضی و زاهدی دفاع از انقلاب اسلامی را بر خود و خانواده ترجیح دادند و توانستند به این جایگاه دست پیدا کنند؛ بر همین اساس ما نیز در اجرای ماموریت حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس باید در سایه مجاهدت، خود را فدا کنیم تا به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کنیم.

سردار کارگر تأکید کرد: انجام فرایض و انس با قرآن و ادعیه باید در کار ما تجلی داشته باشد و موجب رشد و تعالی ما در مسیر اجرای ماموریت‌ها شود.

وی بیان داشت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای ما مرکز عالم است؛ بر همین اساس جهاد امروز ما در این عرصه است که باید دلسوزانه مأموریت‌های محوله را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یادآور شد: به برکت برگزاری دوره بصیرت در جوار ملجا نورانی حضرت ثامن‌الحجج علیه‌السلام با آن حضرت عهد ببندیم که وظایف محوله را به نحو شایسته‌ای به انجام برسانیم.