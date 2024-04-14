عملیات شامگاه گذشته موجب امید و شادمانی مظلومان دنیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در حمایت از حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر ضد متجاوزان و جنایتکاران صهیونیستی پیامی صادر کرد.

در پیام آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری آمده است: عملیات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران بر ضد متجاوزان و جنایتکاران صهیونیستی نشان از قدرت و توان دفاعی و حفظ منافع ملی و بین‌المللی ایران دارد.

وی در این پیام بیان کرد: این عملیات پاسخی محکم به حمله تروریستی و ددمنشانه رژیم نامشروع صهیونیستی به سفارتخانه ایران در سوریه است که منجر به شهادت جمعی از مستشاران عزیز ایران در آن کشور گردید و متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی مسئول، با سکوت خود ازآن اقدام که آشکارا نقض قوانین دیپلماتیک است همراهی نمودند، بنابراین تنها راه تنبیه و انتقام، عملیات موشکی و پهپادی موفق و کارآمد گردید.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر یادآور شد: این عملیات هشداری است آشکارا و روشن به آن رژیم جنایتکار که سال‌هاست جنایت و خیانت می‌کند و جهان استکبار نیز از آن حمایت می‌نماید که اگر بخواهد به جنایات ضد بشری خود بر ضد ایران ادامه دهد برخورد بسیار سنگین‌تری در انتظار او خواهد بود.

در ادامه این پیام بیان شده است: این عملیات موجب امید و شادمانی مظلومان دنیا به ویژه مردم مسلمان محور مقاومت و فلسطین گردید و مردم شجاع ایران با شادمانی و حمایت از این عملیات نشان دادند همچنان مقتدر و وفادار به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و موانع حقوق خویش و مظلومان هستند.

وی تصریح کرد: بدین وسیله صمیمانه از سپاه انقلاب اسلامی که مایه افتخار و عزت و اقتدار ایران می‌باشدو تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین مردم انقلابی به جهت اجرای عملیات و حمایت از آن تشکر و قدردانی می‌نمایم و آمادگی مردم ولایتمدار و دارالحماسه استان بوشهر با آن تاریخ باشکوه در مبارزات ضد استعماری و حضور حماسی در ۸ سال دفاع مقدس جهت دفاع همه جانبه از کشور عزیزمان تحت فرماندهی رهبر عظیم الشأن انقلاب؛ حضرت امام خامنه‌ای (دامت برکاته العالیه) اعلام می‌دارم.