رفع تصرف ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی در سیاهکل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی با اشاره به اینکه حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است، اظهار کرد: مجموعه انتظامی در برخورد با سودجویان و متخلفانی که نسبت به تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی اقدام می‌کنند از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

وی در ادامه از دریافت خبر تصرف اراضی ملی توسط افرادی سودجو در روستاهای شهرستان سیاهکل و دیلمان و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: در خلال رسیدگی به این موضوع، مأموران انتظامی ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل‌های اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیاهکل با بیان اینکه در بازدید از زمین‌های مورد نظر مشخص شد، این افراد ۲۰ هزار متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده افزود: در این خصوص متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه با حکم قضائی و به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، همه آثار تجاوز جمع‌آوری و رفع تصرف انجام شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش تقریبی این زمین‌ها را ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ رحمانی در پایان بیان داشت: حفظ و حراست از منابع طبیعی و ملی از اولویت‌های مجموعه انتظامی است و مبارزه با زمین‌خواران و سودجویان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.