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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۱۱

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

سیلی به اسرائیل بخش کوچکی از توان نظامی ایران بود

سیلی به اسرائیل بخش کوچکی از توان نظامی ایران بود

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن اشاره به تنبیه اسرائیل متجاوز به دست سپاه پاسداران گفت: این سیلی بخش کوچکی از توان نظامی ایران اسلامی بود که به جهانیان نمایش داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر یکشنبه بعد از شورای اداری سمنان در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار قرار دارد و گوشه‌ای از این اقتدار را دیشب ملاحظه کردیم، تاکید کرد: سیلی به گوش اسرائیل تمام جهانیان را خرسند کرد.

وی ضمن اشاره به تنبیه اسرائیل متجاوز به دست سپاه پاسداران گفت: این سیلی بخش کوچکی از توان نظامی ایران اسلامی بود که به جهانیان نمایش داده شد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه هدف‌های عملیات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل تنها پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی بود و در دیگر نقاط اسرائیل هیچ اقدامی صورت نگرفت، تاکید کرد: این امر به جهانیان نشان داد که ایران اسلامی به مناطق غیرنظامی کاری ندارد.

مطیعی عملیات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه مواضع رژیم صهیونیستی را شجاعانه توصیف کرد و افزود: از سپاه قدردانی می‌کنیم زیرا این سیلی محکم در راستای انتقام خون شهدای کنسولگری ایران در دمشق بود که زده شد.

وی با بیان اینکه هیمنه پوشالی رژیم خون‌آشام صهیونیستی شکسته شد، تاکید کرد: اسرائیل حالا بهتر می‌داند که اگر کوچک‌ترین خطایی کند ایران به آن پاسخ سختی خواهد داد.

کد مطلب 6078142

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