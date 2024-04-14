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۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۰۰

تماس تلفنی بایدن با عبدالله دوم

تماس تلفنی بایدن با عبدالله دوم

دربار پادشاهی اردن از تماس تلفنی رییس جمهور آمریکا با پادشاه این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دربار پادشاهی اردن اعلام کرد که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا با عبدالله دوم پادشاه اردن تماس تلفنی برقرار کرده است.

بر اساس اعلام رسانه‌های اردنی بایدن و عبدالله دوم در این تماس تلفنی جدیدترین تحولات منطقه را مورد بحث و رایزنی قرار داده‌اند.

این رسانه‌ها تاکید کردند: عبدالله دوم به رئیس جمهور آمریکا گفت که هرگونه تشدید تنش جدید از سوی اسرائیل گستره درگیری در منطقه را افزایش خواهد داد.

عبدالله دوم در این تماس تلفنی اعلام کرد که آتش‌بس فوری در غزه تنها راه توقف تنش و حمایت از منطقه در قبال تبعات جنگ غزه است.

وی همچنین ضمن تاکید بر اینکه اردن به میدان یک جنگ منطقه‌ای مبدل نخواهد شد، نسبت به افزایش تنش مداوم در کرانه باختری به بایدن هشدار داد.

علاوه بر این پادشاه اردن بر ضرورت حمایت از غیرنظامیان در غزه و تضمین رساندن کمک‌های بشردوستانه به این باریکه از روش‌های مختلف، به مقدار کافی و به صورت پایدار تاکید کرد.

کد مطلب 6078262

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
      0 0
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      کی به شما گفته؟خودشون؟
    • DE ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
      0 0
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      هرچقدر غذا به مردم مظلوم غزه نرسه ، مرزهای غربی کشور تو و مصر تهدید میشه.
    • IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      0 0
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      سلام کاش مردم اردن متوجه نیات پادشاه باشند

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