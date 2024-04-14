به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری، شنبه شب در تجمع مردم مرکز خراسان شمالی در حمایت از حمله غرورآفرین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صهیونیست‌های غاصب که در میدان شهید بجنورد برگزار شد، با تبریک این عملیات غرورآفرین اظهار کرد: رزمندگان اسلام درس بزرگی به رژیم خبیث و پلید صهیونیستی به عنوان دشمن درجه یک دشمنان ملت ایران دادند.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: حمله موشکی و پهپادی نیروهای نظامی به اسرائیل در دفاع از ملت و امنیت کشور بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی با اشاره به شهادت تعداد زیادی از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ایران توسط صهیونیست‌های خبیث بیان کرد: ترور دانشمندان هسته‌ای، ایجاد ناامنی در کشور با بمب‌گذاری در کنار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی و حمله به کنسولگری تنها گوشه‌ای از خوی وحشی‌گری این رژیم نامشروع است.

وی در ادامه افزود: نابودی زیرساخت‌های حکومت فاسد، رها شدن مردم مظلوم غزه از شر جنایت‌های صهیوینیست‌ها و شادی مردم آزاده جهان از جلوه‌های این عملیات غرورآفرین است.