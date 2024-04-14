اهالی هنر برای پاسداشت «وعده صادق» گرد هم آمدند/ خط قرمز امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع مردم و اهالی هنر در پاسداشت عملیات تاریخی «وعده صادق» امشب یکشنبه ۲۶ فروردین ماه با حضور شاعران، هنرمندان و چهره های فرهنگی در حوزه هنری برگزار شد.

هادی مقدم دوست، خیرالله تقیانی پور، کوروش زارعی، محمدرضا باقری، ناصر فیض، محمود کسبی از جمله چهره های حاضر در این مراسم بودند.

فاطمه افشاریان مجری تلویزیون که این مراسم را اجرا می کرد در بخش های مختلفی از شاعران کشور دعوت کرد تا اشعار خود را درباره مقاومت و همچنین غزه و عملیات شب گذشته بخوانند.

احمد بابایی، میلاد عرفان پور و چند تن دیگر از شاعران کشور نیز به خواندن اشعاری در این زمینه پرداختند.

احمد بابایی در ابتدای خوانش شعر خود گفت: من چندی پیش باخبر شدم که قرار است با پیکر یکی از شهیدان کنسولگری ایران در اسلامشهر وداع کنند. با افتخار به این برنامه وداع مشرف شدم که جمعیت عظیمی هم در آن شرکت کرده بودند. آن زمان و با آن اتفاق شروع کردم به سرودن منظومه ای که خدا را شکر با عملیات دیشب این منظومه هم به پایان رسید.

همچنین این آیین با حضور گروه های سرود همراه بود و ساعتی حضار را با قطعات موسیقایی حماسی همراه کرد. امیر حقیقت نیز از جمله خوانندگانی بود که به اجرای یکی از آثار خود در زمینه وطن پرداخت.

از دیگر اجراهای این مراسم هم به مرشد میرزاعلی اختصاص داشت.

در حاشیه این مراسم خیرالله تقیانی پور کارگردان سینما و تلویزیون درباره عملیات شب گذشته به خبرنگار مهر بیان کرد: بدون امنیت هیچ کشوری پایدار نمی ماند. رژیم صهیونیستی امنیت ما را نشانه گرفته بود و ما باید درسی می دادیم که بفهمند امنیت خط قرمز ماست.

محمدرضا باقری مجری تلویزیون نیز در سخنانی بیان کرد: ما پاسخ جنایت صهیونیست ها را دادیم و حمله نکردیم و صرفاً هم پاسخ یکی از این جنایت ها را دادیم.

وی در پایان با اشاره به اقشار مختلف و مواجهه شان با این اتفاق اضافه کرد: عده ای از این اتفاق احساس غرور کردند و حتی شب گذشته را هم نخوابیدند و از این حس غرور بیدار بودند.