باید ظرفیت تعالی هنر در استان قزوین ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی در جشن هفته هنر انقلاب که به همت حوزه هنری قزوین و عصر یکشنبه برگزار شد اظهار کرد: در استان ما تلاش بر این است که با مقدورات و امکانات موجود، ظرفیت حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و تعالی هنر در این دیار که ریشه هنر در آن قوی و تاریخی است اتفاق بیفتد.

وی افزود: حوزه هنری و همه مجموعه‌های دیگری که به سهم خود در اعتلای هنر نقش آفرینی دارند در کانون توجه مجموعه مدیریتی استان برای حمایت بوده‌اند.

استاندار قزوین در پایان با بیان اینکه امیدواریم فضای پیش رو و آینده پر افتخارتر از گذشته باشد، یادآور شد: تلاش خواهیم کرد تأثیر گذاری مثبت خود را در این موضوع داشته باشیم.