به گزارش خبرگزاری مهر، با بر اساس نوتام صادره شماره «۱۱۳۵» تمام پروازها از مقصد و مبدا فرودگاه امام خمینی (ره) تا ساعت ۶ صبح دوشنبه (۲۷ فروردین) باطل شده است.
برهمین اساس، مسافرین پیشاز حضور در فرودگاه امام با پشتیبانی محل تهیه بلیت یا مرکز پاسخگویی شرکت هواپیمایی مربوطه تماس حاصل کنند تا از وضعیت برقراری پرواز مدنظر مطلع شوند.
همچنین با مراجعه به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به «آدرس» و تلفنهای مرکز تلفن شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در تمام ساعات شبانه روز به شمارههای ۰۲۱۵۱۰۰۱۱۸ ,۰۲۱۵۱۰۰۱۱۱, ۰۹۶۳۳۰ پاسخگوی مسافران خواهند بود.
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