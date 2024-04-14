  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۶ فروردین ۱۴۰۳، ۲۳:۵۶

مسافران فرودگاه امام پیش‌از عزیمت پروازها را چک کنند

مسافران فرودگاه امام پیش‌از عزیمت پروازها را چک کنند

با توجه به نوتام «۱۱۳۵»، تمام پروازهای فرودگاه امام تا ۶ صبح (۲۷فروردین) باطل شد، برهمین اساس مسافران پیش‌از عزیمت پروازها را چک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با بر اساس نوتام صادره شماره «۱۱۳۵» تمام پروازها از مقصد و مبدا فرودگاه امام خمینی (ره) تا ساعت ۶ صبح دوشنبه (۲۷ فروردین) باطل شده است.

برهمین اساس، مسافرین پیش‌از حضور در فرودگاه امام با پشتیبانی محل تهیه بلیت یا مرکز پاسخگویی شرکت هواپیمایی مربوطه تماس حاصل کنند تا از وضعیت برقراری پرواز مدنظر مطلع شوند.

همچنین با مراجعه به سایت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به «آدرس» و تلفن‌های مرکز تلفن شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در تمام ساعات شبانه روز به شماره‌های ۰۲۱۵۱۰۰۱۱۸ ,۰۲۱۵۱۰۰۱۱۱, ۰۹۶۳۳۰ پاسخگوی مسافران خواهند بود.

کد مطلب 6078361
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها