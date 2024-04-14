شهرستان دشتی در بحث ساخت مسکن فراتر از تعهدات عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی شنبه شب در دیدار رئیس و کارکنان بنیاد مسکن شهرستان دشتی که به مناسبت سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ امام (ره) و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت گرفت ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند این نهاد انقلابی در ساخت مسکن ارزان قیمت و مسکن روستایی گفت: بنیاد مسکن به عنوان یکی از یادگارهای ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) در کارنامه نظام مقدس جمهوری اسلامی همیشه می‌درخشد.

فرماندار دشتی افزود: حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر یکی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده است و افتتاح حساب ۱۰۰ امام و تأسیس بنیاد مسکن از مصادیق مهم این آرمان انقلابی به شمار می‌رود.

وی بنیاد مسکن را یکی از ادارات موفق شهرستان دشتی دانست و تصریح کرد: با همت و دلسوزی مجموعه بنیاد مسکن شهرستان دشتی در بحث ساخت مسکن فراتر از تعهدات عمل شده است.

وی افزود در حوزه توسعه روستاها اقدامات خوبی در زمینه‌های مختلف از جمله اجرای طرح هادی، احداث بوستان‌های روستایی و ساخت و بهسازی منازل روستایی انجام شده که قابل تقدیر است.

وی گفت در عین بهسازی، بهتر است بافت سنتی روستاها حفظ شود.

وی تاکید کرد: تلاش جهت بهسازی منازل روستایی در بخش کاکی و ساحلی مد نظر قرار گیرد.

فرماندار دشتی گفت: با توجه به وجود مهاجرت معکوس به روستاها که مستلزم گسترش فضای روستاها است در زمینه اصلاح و بازنگری طرح‌های هادی و الحاق برخی اراضی به روستاها دقت نظر صورت گیرد.