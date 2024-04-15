دفاع بازدارنده دلیرمردان نیروهای مسلح مجاهدتی تاریخی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تبلیغات اسلامی درباره پاسخ پهپادی و موشکی ایران به اسرائیل بیانیه صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اللَّهُمَّ وَ أَیُّمَا غَازٍ غَزَاهُمْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِکَ، أَوْ مُجَاهِدٍ جَاهَدَهُمْ مِنْ أَتْبَاعِ سُنَّتِکَ لِیَکُونَ دِینُکَ الْأَعْلَی وَ حِزْبُکَ الْأَقْوَی وَ حَظُّکَ الْأَوْفَی فَلَقِّهِ الْیُسْرَ، وَ هَیِّئْ لَهُ الْأَمْرَ، وَ تَوَلَّهُ بِالنُّجْحِ، وَ تَخَیَّرْ لَهُ الْأَصْحَابَ، وَ اسْتَقْوِ لَهُ الظَّهْرَ…

(گزیده‌ای از دعای ۲۷ صحیفه سجادیه)

بارپروردگارا هر جنگاوری از پیروان دین تو که به ستیز با آنان برخاسته است یا هر مجاهدی از دنباله‌روان سنت‌های تو که به جهاد آنان رفته است تا دین تو برترین و حزب تو توانمندترین و بهره تو بیشترین باشد، خدایا آسانی را به او بنما و کار را برای او آماده ساز و پیروزی را برایش رقم زن و یارانی برایش برگزین و او را با توان‌مندی پشت‌گرم قرار بده.

دفاع بازدارنده دلیرمردان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت اسلامی در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک کشورمان، و نیز صدها عملیات خرابکارانه و تروریستی در ۴۰ سال اخیر علیه نظام و مردم ایران، مجاهدتی تاریخی و به یاد ماندنی بود که قلب میلیون‌ها ایرانیِ وطن دوست و هر انسان آزاده‌ای در جهان را شاد کرد.

بی شک سیلی نخست فرزندان ایران اسلامی به دشمن تروریست و کودک کش صهیونیستی، حرکتی شایسته در مقابله با ظلم و دفاع از مظلوم بود.

سال‌ها اشغالگری و جنایات صهیونیست‌ها، با انواع ترفندهای مردم فریبانه، پوشانده می‌شد و گرگ‌های کودک کش با مظلوم نمایی، افکار عمومی جهان را به بازی می‌گرفتند.

امروز به برکت خون شهدا و مجاهدت مجاهدان جبهه مقاومت و به خصوص پس از طوفان الاقصی، چهره زشت صهیونیسم نمایان‌تر شد و با قتل عام هزاران زن و کودک مظلوم در زندان مناطق اشغالی، تصویری روشن از جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را نشان داد.

دفتر تبلیغات اسلامی، با احترام و درود به ارواح طیبه شهدای عزیز جبهه مقاومت، ضمن حمایت از همه فرزندان برومند اسلام در ایران و سرتاسر کشورهای محور مقاومت از فلسطین تا لبنان و سوریه و عراق و یمن، که با رژیم صهیونیستی و حامیانش در حال مجاهده و مبارزه اند، اقدام مقتدرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دفاعی مشروع و منطبق بر موازین بین المللی و دینی دانسته و بر دست و بازوی رزمندگان سرافرازمان بوسه می زنیم.

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا

و خدا و رسول راست گفتند، و این دیدار دشمن جز بر ایمان و تسلیمشان نیفزود.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم