پرداختن به نقش زنان در جبهه مصداق جهاد تبیین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شهباز گهروئی عصر دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای با اشاره به رونمایی کتاب «هم نفس مادران» اولین کتاب از زندگینامه زنان تأثیرگذار شهرستان ایذه بیان کرد: پرداختن به نقش زنان در جبهه و اقدام خالصانه خانم زیبا کیانی همسر شهید نصرت الله کیانی به عنوان راوی کتاب و خانم پریسا مرادی اشکفتی به عنوان نویسنده کتاب مصداق جهاد تبیین مورد نظر مقام معظم رهبری است.

رئیس حوزه هنری خوزستان اظهار کرد: مادران و همسران شهدا با الگو قرار دادن حضرت زینب (س) در جامعه ایفای نقش کرده‌اند و از این رو لازم است روایت درست و دقیقی از این صبر ستودنی به نسل‌های بعدی ارائه شود.

وی گفت: غرب با بمباران تبلیغات رسانه‌ای و گسترش انواع شبکه‌های مبتذل و ماهواره‌ای تلاش می‌کند تا جایگاه بانوان را در کشور ایران کمرنگ کند؛ وظیفه ما این است که همیشه نام و یاد و ایثار و صبوری این بانوان را در جامعه ترویج کنیم.