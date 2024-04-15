۵۰۰هزارگردشگر در اقامتگاه های رسمی و غیر رسمی گلستان اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ساوری، شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال به دلیل بهار طبیعت با بهار قرآن باعث شد تا شاهد ورود و خروج مسافر کمتری به استان باشیم.

وی با اشاره به اینکه ستاد خدمات سفر از ۲۴ اسفند تا ۱۵ فرودین در استان به صورت رسمی در حال فعالیت بود، افزود: در این مدت ۵۰۰ هزار گردشگر در اقامتگاه رسمی و غیر رسمی استان اسکان داشتند که این نشان می‌دهد گلستان در حال نزدیک شدن به مقصد گردشگری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: طبق آمارهای اعلام شده بیش از دو میلیون نفر از جادبه های گردشگری، تاریخی و فرهنگی استان بازدید داشتند که بخشی از این بازدیدکنندگان مسافران و بخشی دیگر هم استانی‌های گلستانی بودند.

وی با اشاره به اینکه جشنواره‌های مختلف بعد از افطار در ۱۴ شهرستان استان برگزار می‌شد، ادامه داد: در تمام روزهایی که جشنواره برگزار می‌شد ما شاهد حضور پرشور مردم و مسافران بودیم و توانستیم در این مدت فرصت خوب نمایشگاهی برای فروش هنر دست هنرمندان صنایع دستی استان ایجاد کنیم.

ساوری با بیان اینکه برای شناساندن استان گلستان به مردم ایران تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا این استان تبدیل به مقصد گردشگری شود، اظهار کرد: اکنون آمار ثبت گردشگر در استان نشان می‌دهد گلستان پیچ و خم‌ها جذب مسافر را پشت سر گذاشته است و در حال تبدیل شدن به مقصد گردشگری است.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به جزیره آشوراده یکی از مهمترین برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی در سال ۱۴۰۳ است، افزود: همان گونه که آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان فرمودند توسعه گردشگری استان گلستان از جزیره آشوراده عبور خواهد کرد و ما هم این موضوع را در دستور کار خود قرار داده‌ایم و با تمام توان در این ورود خواهیم کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: در تعطیلات نوروزی و ایام عید فطر ما شاهد حضور بی نظیر مسافران و حتی هم استانی‌های گلستانی در جزیره آشوراده و بندرترکمن بودیم.

وی یادآور شد: اگرچه به دلیل مسائل و مشکلات ادارای نتوانستیم زیر ساخت‌های گردشگری را در این مکان فراهم کنیم اما تمام تلاش خود را به کار می‌گیرم تا مردم در زمان مراجعه به این مکان از خدمات بیشتری بهره مند شوند.

ساوری اظهار کرد: برای برون رفت از مشکلات اقتصادی استان چاره‌ای جز پرداختن به داشته‌های استان نداریم که جزیره آشورا ده یکی از داشته‌های مهم استان گلستان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه ستاد خدمات سفر به ریاست استاندار و ۱۳ دستگاه خدمات رسان دیگر در ایام نوروز مشغول فعالیت بودند، افزود: به گفته پلیس راه استان امسال شاهد کاهش ۶۵ درصدی حوادث جاده‌ای در استان بودیم که این نشان از هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها دارد.