گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی آخرین مواضع و دیدگاههای کشورمان را در مورد روند تحولات در منطقه به خصوص بعد از عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف نظامی تجاوزگر رژیم صهیونیستی و در راستای دفاع مشروع و تنبیه این رژیم، همچنین تحرکات کشورمان در عرصههای سیاسی و حقوقی و بین المللی را تشریح کرد.
دکتر امیرعبداللهیان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران امنیت و ثبات کشورهای همسایه و دوست در منطقه را ثبات و امنیت خود میداند و اجازه نمیدهد که رژیم صهیونیستی با ماجراجویی فضای آرامش و ثبات در منطقه را بر هم بزند.
وزیر خارجه سلطنت عمان نیز در این گفتگوی تلفنی، با محکومیت تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه به خصوص علیه مردم فلسطین، بر ضرورت هماهنگی و مشورت نزدیک بین کشورهای منطقه برای عبور از شرایط حساس کنونی و تأمین ثبات و امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد.
وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عمان همچنین با مرور آخرین وضعیت انسانی در نوار غزه، بر ضرورت تداوم و تقویت تلاشهای دو کشور به همراه سایر کشورهای مؤثر اسلامی و عربی در عرصه بینالمللی برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی، برقراری آتش بس فوری و ارسال کمکهای انسانی برای مردم غزه تاکید کردند.
خبرنگار: مهدی لطیفی
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