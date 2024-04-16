به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین معزی در جلسه شورای عالی هلال احمر با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر، به بیان توصیه و رهنمودهایی درباره نحوه برنامه‌ریزی، چگونگی اجرای فعالیت‌های کلان و روند اتخاذ سیاست‌های راهبردی در جمعیت هلال احمر پرداخت.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی یکی از مهم‌ترین مسائل در برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها را توجه به اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به ویژه بیانیه گام دوم در جمعیت هلال احمر برشمرد و تصریح کرد: باید برنامه‌ریزی‌ها با آگاهی کامل نسبت به قوانین و شرایط اتخاذ شود.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر در این نشست از عملکرد جمعیت هلال احمر در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان نیز قدردانی کرد.

شناخت دین، اهمیت صبر و اندازه‌گیری از جمله مؤلفه‌های دستیابی به کمال در دین مبین اسلام است که نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر به آن اشاره کرد.

حجت الاسلام‌والمسلمین معزی ضمن تبیین این سه بخش به بیان آیات و روایاتی در خصوص کمال انسانی پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت محاسبه و اندازه‌گیری در زندگی تصریح کرد: طبق روایات و منابع دینی در اسلام نیز اگر می‌خواهیم رشد و ترقی داشته باشیم بخشی از آن در نتیجه همین اندازه‌گیری‌های مشخص در زندگی حاصل می‌شود.