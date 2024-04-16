به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه ۲۸ فروردین با انجام دو بازی در شهرهای بارسلون و دورتموند پیگیری خواهد شد که هر دو بازی با توجه به نتایج به دست آمده در بازی رفت با حساسیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس تیم‌های دورتموند و اتلتیکومادرید در ورزشگاه «سیگنال ایدونا پراک» به مصاف هم می‌روند و بارسلونا و پاری سن ژرمن در ورزشگاه «اسپاتیفای نیوکمپ» رو در روی هم قرار می‌گیرند.

دورتموند - اتلتیکومادرید

بازی رفت دو تیم با نتیجه دو بر یک به سود اتلتیکو به پایان رسید تا شاگردان «دیگو سیمئونه» دست برتر را نسبت به حریف خود در دیدار برگشت داشته باشند. نماینده اسپانیا خاطره خوشی از حضور در ورزشگاه «سیگنال ایدونا پراک» ندارد و در سال ۱۳۹۷ که برابر دورتمند در این ورزشگاه به میدان رفت متحمل شکست سنگین ۴ بر صفر شد. با توجه به قانون جدید لیگ قهرمانان اروپا گل زده در خانه حریف کمکی به تیم‌ها نخواهد کرد و اگر این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود دورتموند به پایان برسد، بازی به وقت‌های اضافه کشیده خواهد شد.

قضاوت این بازی بر عهده «اسلاوکو وینچیچ» از اسلوونی است و بازی از ساعت ۲۲:۳۰ برگزار می‌شود.

بارسلونا - پاری سن ژرمن

تیم بارسلونا در بازی رفت و با اینکه از حریف خود دو بار عقب افتاد اما در پایان توانست با نتیجه ۳ بر ۲ از سد پاری سن ژرمن عبور کند تا این تیم در بازی برگشت که میزبان است با توجه به حضور هواداران خودی دست برتر را داشته باشد. نکته مهم این بازی حضور «عثمان دمبله» وینگر سابق بارسلونا در پیراهن پاری سن ژرمن است و با توجه به اینکه در دیدار رفت هم موفق شد یکی از دو گل تیمش را به ثمر برساند، هواداران بارسلونا از او کینه به دل دارند و مطمئناً شب راحتی را در «اسپاتیفای نیوکمپ» نخواهد داشت.

آخرین باری که دو تیم در اسپانیا به مصاف هم رفتند به سال ۱۳۹۹ برمی گردد که آن بازی با درخشش «کیلیان امباپه» با نتیجه ۴ بر یک به سود نماینده فرانسه خاتمه یافت تا بارسلونا یکی از سنگین‌ترین شکست‌های خود در لیگ قهرمانان اروپا را متحمل شود.

این بازی از ساعت ۲۲:۳۰ و با قضاوت «ایستوان کواکس» از رومانی خواهد بود.