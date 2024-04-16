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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۴

اجتماع مردمی «وعده صادق» در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

اجتماع مردمی «وعده صادق» در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود

مشهد- اجتماع مردمی «وعده صادق» در حرم مطهر رضوی با حضور زائران و مجاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع مردمی وعده صادق از ساعت ۱۹ امروز (سه‌شنبه ۲۸ فروردین) در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر امام رضا (ع) برپا می‌شود.

مداح اهل بیت (ع)، حسین طاهری در این مراسم باشکوه به رجزخوانی خواهد پرداخت.

کد مطلب 6079500

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