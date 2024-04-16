آغاز ثبت نام آزمون دکتری تخصصی رشته های داروسازی از اول اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های داروسازی با هدف تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص با برگزاری آزمون کتبی در ۴ مرداد ۱۴۰۳ برگزار می شود.

مهلت نام نویسی و ارسال مدارک از تاریخ اول تا هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به صورت اینترنتی است.

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند:

۱- برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

۲- واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمونهای مختلف کشور

۳- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی

۴- پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

۵- عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و هواداری از آنها

۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری

۷- عدم اشتهار به فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی برای ثبت نام رشته های داروسازی به شرح زیر است:

۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی) مرتبط با رشته مورد نظر.

تذکر مهم: درصورتیکه دانشجوی نیمسال آخر، به هر دلیلی، تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۳۱ فارغ التحصیل نشود پس از اعلام نتایج، قبولی وی کان لم یکن خواهد شد.

۲- دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد آموزش محور مجاز به شرکت در آزمون دکتری تخصصی نیستند.

۳- دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای با ارائهی گواهی مبنی بر فراغت از تحصیل تا تاریخ ۱۴۰۳/۶/۳۱ مجاز به شرکت در آزمون هستند.

۴- پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی سال ۱۴۰۲و نیز دانشجویان دوره روزانه و غیر روزانه در حال تحصیل مقطع دکتری سالهای قبل، می توانند در آزمون سال ۱۴۰۳ثبت نام و شرکت کنند و در صورت پذیرش، باید انصراف قطعی خود از رشته قبلی را به دانشگاه جدید محل تحصیل ارائه دهند.

۵- متقاضیان شرکت در این آزمون، در زمان پذیرش نهایی نباید از نظر طرح تعهدات نیروی انسانی مشکلی داشته باشند.

۶- عدم اشتغال به تحصیل در دوره های دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) یا دستیاری تخصصی در تمامی مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور

۷- بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی، شرط داشتن نمره زبان به عنوان پیش نیاز برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) حذف شده است و درس زبان انگلیسی عمومی و تخصصی با ۳۰ سوال با ضریب ۳ برای همه رشته ها به عنوان یکی از دروس امتحانی به آزمون اضافه شده است.

توجه: شرط ارائه نمره زبان معتبر به دانشگاه، برای پذیرفته شدگان نهایی (تا زمان آزمون جامع) به قوت خود پا برجاست.

۸- مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد (بر اساس مندرجات راهنمای ثبت نام).

۹- مشخص بودن ضوابط و مقررات مربوط به اتباع خارجی (بر اساس مندرجات راهنمای ثبت نام) .

۱۰ - مشخص بودن شرایط ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان با توجه به آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در سایت مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان به آدرس http://gta.behdasht.gov.ir قرار دارد.

آزمون ورودی دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های تخصصی داروسازی برای پذیرش دانشجو در رشته های اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، زیست فناوری دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، داروسازی هستهای، نانوفناوری دارویی، زیست مواد دارویی و نوتراسیوتیکس برگزار می شود.

تطبیق مدرک تحصیلی مقطع قبل و رشته انتخابی (مطابق جدول اعلامی در راهنمای ثبت نام) پس از قبولی در مرحله کتبی و انتخاب رشته/محل، بر عهده شخص داوطلب است و در صورت مشخص شدن عدم مطابقت رشته مقطع قبل با رشته پذیرش، در هر مرحله از آزمون، طبق مقررات با شخص متخلف برخورد خواهد شد و در صورت قبولی، پذیرش وی کان لم یکن اعلام خواهد شد.

توجه: طبق اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال ۱۴۰۳ در رشته های داروسازی، پذیرش دوره پژوهشی (Ph.D by Research) وجود ندارد.

سهمیه های پذیرش در این آزمون با توجه به ابلاغ قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی شامل سهمیه آزاد، سهمیه رزمندگان، رزمندگان بسیجی، مشمولان قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

هزینه ثبت نام آزمون کتبی مبلغ ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال (۳۸۰ هزار تومان) و استفاده از خدمات پیامکی ۱۰۰ هزار ریال (۱۰ هزارتومان) است. داوطلب باید با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به خرید اعتبار و دریافت کد پرداخت جهت ثبت نام اقدام کند. با توجه به واریز مستقیم این مبالغ به حساب خزانه دولت، وجه پرداختی به هیچ عنوان قابل استرداد نیست.

مدارک مورد نظر ثبت نام در دفترچه راهنمای ثبت نام در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است و داوطلبان باید مدارک لازم را اسکن کرده و بارگذاری کنند.