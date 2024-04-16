کسب رتبه سوم گلستان در میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر حسب ارزیابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد گزارش مأخوذه از سامانه جامع روابط کار، میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی بین کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار استان به ۸۳.۱۶ روز کاهش داشته است و استان گلستان توانسته رتبه سوم کشوری را کسب کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ کارشناسان روابط کار استان گلستان با رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصل سرعت و تلاش در مصالحه فیمابین طرفین با هدف احقاق حق به چهار هزار و ۲۸۰ پرونده رسیدگی و رأی صادر کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان تعداد مراجع حل اختلاف کارگری استان را ۱۶ هیأت تشخیص و ۹ هیأت حل اختلاف اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه آرای صادره در سال ۱۴۰۲ چهار هزار و ۵۰۱ فقره دادنامه بود، افزود: از تعداد چهار هزار و ۵۰۱ فقره دادنامه، هزار و ۴۲۰ فقره دادنامه منجر به سازش شده است که ۳۲ درصد از کل دادنامه‌ها منجر به سازش شده است.

در سال ۱۴۰۲ از کل دادنامه‌ها، ۳۷۰ فقره دادخواست از دیوان عدالت اداری واصل و فرجام خواهی شد که حدود ۸ درصد از آرای صادره مراجع حل اختلاف را در استان شامل شده است.