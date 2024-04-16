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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۰۷

قیمت نفت بالای ۹۰ دلار ایستاد

قیمت نفت بالای ۹۰ دلار ایستاد

قیمت جهانی نفت خام به‌دنبال رشد سریع‌تر از انتظار در چین و تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه بالای ۹۰ دلار برای هر بشکه ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال ساعت ۴ و ۳۷ دقیقه بامداد روز سه‌شنبه برای تحویل در ماه ژوئن با ۴۸ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش به ۹۰ دلار و ۵۸ سنت برای هر بشکه رسید. نفت خام شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا برای تحویل در ماه مه با ۴۹ سنت یا ۰.۶ درصد افزایش به ۸۵ دلار و ۹۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

قیمت هر دو شاخص نفتی به‌دلیل رشد اقتصادی فراتر از حد انتظار در چین، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان افزایش یافت.

داده‌های دولت چین نشان داد تولید ناخالص داخلی رسمی در سه ماه نخست ۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته که به‌راحتی از انتظارهای تحلیلگران هم پیشی گرفته است.

کد مطلب 6079636

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