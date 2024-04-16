به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای پویش چشم به راهیم برای سومین سال و اقدامات آموزش رانندگی ایمن، فرهنگ سازی در راستای ترغیب رانندگان به استراحت در سفرهای طولانی که تأثیرگذار بود و با استقبال مسافران مواجه شد.

وی اضافه کرد: در طرح نوروزی از طریق سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، تردد خودرو در محورهای ورودی و خروجی استان مشابه پارسال بود و تردد در محورهای درون استانی معادل ۱۱ میلیون خودرو بود که ۵ درصد افزایش داشت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر بیان کرد: با وجود افزایش ترددهای جاده‌ای استان در نوروز، ترمز تصادفات و تلفات سوانح جاده‌ای کشیده شد.

وی تصریح کرد: در این مدت ۶۷ درصد کشته‌های تصادفات استان کاهش داشت و از ۲۷ نفر به ۹ نفر کاهش یافت و همچنین تصادفات جرحی و خسارتی نیز ۵ درصد کاهش یافت.

اخترشناس بیان کرد: در طرح نوروزی، جابجایی ۲۹۷ هزار و ۳۴۱ مسافر استان با ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شده که نسبت به مدت مشابه دارای ۶۵ درصد رشد مسافر بوده است.

افزایش جابجایی کالا و مسافر

وی ادامه داد: سال گذشته ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن جابجایی کالا در استان ثبت شد که بیانگر افزایش ۵ درصدی و نشانگر رونق و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان بوده و همچنین جابجایی ۱۰۲ هزار تن کالاهای اساسی توسط ناوگان باری بوشهر ثبت شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: عمده کالاهای جابجا شده از مبدا استان شامل ۵۳ درصد مواد شیمیایی، ۲۱ درصد مواد ساختمانی و معدنی و ۱۳ درصد کالاهای کشاورزی و دامی بوده است.

وی با اشاره به جابجایی پنج میلیون و ۳۱ هزار مسافر در سال گذشته و افزایش ۲۱ درصدی در این زمینه خاطرنشان کرد: ۷۵ درصد جابجایی با اتوبوس، ۲۴ درصد با مینی بوس و یک درصد سواری بوده است.

اخترشناس با اشاره به افزایش ۷ درصدی ترددهای جاده‌ای در سال گذشته تاکید کرد: ۱۵۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تردد خودرو در این مدت در استان بوشهر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد محورهای استان به سامانه‌های هوشمند مجهزند گفت: ۶۰ ترددشمار، ۱۹ دوربین نظارت تصویری، ۵۳ سامانه ثبت تخلفات رانندگی، چهار سامانه توزین حین حرکت و هفت تابلو پیام متغیر فعال است.

توسعه راه‌های روستایی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از احداث و بهسازی ۱۷۵ کیلومتر راه روستایی در بوشهر از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات نشان از عزم جدی این دولت در توسعه راه‌های روستایی و محرومیت‌زدایی است.

وی با بیان اینکه بوشهر از استان‌های پیشگام در راه دسترسی مناسب روستایی است تصریح کرد: شاخص استان ۹۸ درصد و میانگین کشور ۸۱ درصد است.

اخترشناس با اشاره به بسته شدن پرونده راه دسترسی آسفالته روستاهای ۵۰ خانوار به بالای استان بوشهر در دولت سیزدهم اضافه کرد: آخرین پروژه محور ریز- سرچشمه پس از ۱۰ سال رکود در هفته دولت ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه اولویت فعلی تکمیل آسفالت راه دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار است ادامه داد: تکمیل آسفالت راه دسترسی به هفت روستا معادل ۷۴ کیلومتر در دستور کار یا تأمین اعتبار است و ۳۸ پروژه راه روستایی بوشهر با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در دست اجرا است.