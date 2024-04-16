۶۷۵ هزار گردشگر نوروزی از خدمات دریایی استان بوشهر استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در طرح گردشگری بنادر استان بوشهر قایق‌های تفریحی با خدمات رسانی به ۴۷۱ هزار و ۸۶۲ نفر بیشترین سهم در طرح را به خود اختصاص دادند.

وی بیان کرد: بعد از قایق‌های تفریحی جت اسکی، موتور لنج و شناورهای فلزی مسافربری و گردشگری به ترتیب با خدمات رسانی به ۹۴ هزار و ۱۲۶، ۵۰ هزار و ۵۹۶ و ۴۲ هزار و ۷۷۶ گردشگری دریایی بیشترین سهم در اجرا طرح داشتند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در طرح گردشگری دریایی بنادر این استان ۹ موتور لنج سنتی در بنادر بوشهر، بوالخیر، عامری و رستمی و ۶ شناور فلزی در بنادر بوشهر و گناوه فعالیت داشتند.

شکیبی نسب ادامه داد: در این طرح همچنین ۳۰ فروند جت اسکی در قالب هشت باشگاه و ۱۳۷ قایق تفریحی خدمات خود را به گردشگران دریایی بنادر استان بوشهر ارائه کردند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تصریح کرد: در طرح گردشگری دریایی بنادر استان پایانه بین المللی بندر بوشهر در نخستین سال فعالیت خود به بیش از ۱۵ هزار گردشگر و مسافر نوروزی خدمات ارائه کرد.

وی گفت: مهم‌ترین دستاورد طرح گردشگری دریایی بنادر استان ارائه خدمات ایمن و بدون حادثه به گردشگران دریایی بود که این مهم را نتیجه تلاش گروهی و ارزشمند فعالان طرح گردشگری بنادر استان دانست.

شکیبی نسب اظهار کرد: در شماری از مراکز غیرمجاز حوادثی برای گردشگران رخ داد که انتظار است گردشگران و هم استانی‌ها در هنگام دریافت خدمات گردشگری دریایی به استفاده از مراکز ایمن و مجاز اهتمام لازم را داشته باشند.

گفتنی است طرح گردشگری دریایی بنادر استان بوشهر ویژه نوروز امسال از ۲۵ اسفند تا ۲۴ فروردین ماه به مدت یک ماه به اجرا درآمد.