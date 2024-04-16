به گزارش خبرنگار مهر، امیر حمیدرضا رحمت‌پور پ یش از ظهرسه شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک روز ارتش اظهار کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه، دیدار با خانواده شهدا و برگزاری رژه از برنامه‌های روز ارتش در استان است.

وی یادآور شد: مسابقات ورزشی برای خانواده‌ها و کارکنان، غبار روبی مزار شهدا رژه نیروهای مسلح، مسابقات راهپیمایی و کوهپیمایی برای خانواده‌های ارتشیان از دیگر برنامه‌های روز ارتش است.

فرمانده لشکر ۲۸ پیاده استان کردستان با بیان اینکه ارتش سرمایه اصلی کشور است، افزود: برخی سازمان‌ها مثل آموزش و پرورش نیاز ضروری جامعه است اما ارتش پایه اصلی اقتدار و امنیت کشور بوده و الگوی کشور ما محسوب می‌شود.

امیر رحمت‌پور یادآور شد: ارتش اسلامی از منظم‌ترین و سالم‌ترین سازمان‌های کشور است که با سه نیروی زمینی، هوایی و دریایی در خدمت مردم و دفاع از کشور است.

داشتن آسمانی امن از افتخارات ارتش است

وی داشتن آسمانی امن را از افتخارات ارتش خواند و گفت: با وجود تهدیدات دشمن امنیت آن برقرار است.

توانمندی پهپادی نیروی ارتش جمهوری اسلامی و تغییر در سازمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی که در عرض ۲۴ ساعت می‌تواند یک لشکر را از شرق به غرب و بالعکس جابجا کند از دیگر مباحثی بود که توسط امیر رحمت پور ارائه شد.

فرمانده لشکر ۲۸ پیاده استان کردستان خاطرنشان کرد: نیروی زمینی با صلابت و قدرت برای دفاع از کشور فعال است و مرزهای کشور به خوبی نگهبانی می‌شود

وی اذعان کرد: ارتش همه نیروها و امکانات را در درون خود دارد و از زمین، هوا و دریای مملکت حراست می‌کند و امنیت امروز ما مرهون تلاش مشترک همه نیروهای مسلح است که بخش عمده آن مرهون خدمات ارتش جمهوری اسلامی است.

ارتش در مواقع نیاز به کمک مردم می‌شتابد

وی اعلام کرد: از توانایی‌های ارتش، توانمندی مردم یاری ارتش است که نمونه‌هایی در طول سالیان گذشته دیده شده که در گلستان و سرپل ذهاب و مناطق سیل و لزله زده تلاش همه جانبه برای آلام مردم انجام داد.

امیر رحمت پور اضافه کرد: در جریان کمبود آرد طی سنوات قبل و در جریان بارش برف سقز، وقوع رانش زمین و شکسته شدن ۳۷۰ تیر برق روستاهای اطراف سقز همرزمان ارتش در صحنه حضور یافتند و کمک کردند تا برق با همکاری اداره برق وصل شود.

وی احداث جاده‌های روستایی، آبرسانی به مناطق روستایی، بازگشایی معابر در مواقع مورد نیاز، انجام کارهای درمانی، حرفه آموزی سربازان با همکاری اداره‌کل آموزش‌های فنی حرفه‌ای را از دیگر اقدامات ارتش دانست که در استان کردستان انجام می‌شود.