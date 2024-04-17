به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال به هفته‌های پایانی خود نزدیک شده و رقابت در صدر و انتهای جدول برای کسب عنوان قهرمان و همچنین بقا بسیار حساس شده به طوری که نمی‌شود تیمی را قطعاً قهرمان دانست و تیمی را هم قطعاً سقوط کننده به دسته پایین‌تر در نظر گرفت.

علی علیزاده کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حساسیت در هفته‌های پایانی لیگ برتر اظهار داشت: دو تیم استقلال و پرسپولیس شرایط خوبی را در جدول دارند و به عنوان شانس‌های اصلی قهرمانی به حساب می‌آیند اما در کنار این دو تیم نباید سپاهان را فراموش کنیم، مطمئنم که این تیم می‌تواند به کورس قهرمانی باز گردد تا در هفته‌های باقی مانده تا پایان لیگ بازی‌های فوق حساسی را شاهد باشیم.

او ادامه داد: با توجه به بازی‌های خوبی که از استقلال در هفته‌های اخیر شاهد بودیم و همچنین بردهای اقتصادی که به دست می‌آورد به نظر در برابر پرسپولیس این تیم دست بالاتر را دارد و سرنوشت قهرمانی را می‌تواند تعیین کند. نباید از کادر فنی خوب این تیم به راحتی بگذریم، جواد نکونام در این فصل توانسته تفکر پیروزی را در بین بازیکنان تیمش جا بیاندازد و همچنین مدیریت خوبی در درون تیم داشته و بازیکنان نسبت به سال‌های گذشته کمتر درگیر حاشیه‌های فضای مجازی هستند.

علیزاده افزود: پرسپولیس هم تیم خوبی نشان داده و توانست رقابت تنگاتنگی را با استقلال برای رسیدن به صدر جدول ایجاد کند در کل امسال نسبت به فصل‌های گذشته لیگ بهتری را شاهد هستیم و تیم‌ها کار برای رسیدن به اهداف خود کار بسیار سختی را در پیش دارند.

کارشناس فوتبال در رابطه با رقابت ۳ تیم نساجی، صنعت نفت و استقلال خوزستان در انتهای جدول برای عدم سقوط به دسته پایین‌تر گفت: مدیران باشگاه نساجی باید در این فصل به طور کامل اتفاقاتی که در تیم خود رخ داده را تحلیل کنند، تیمی که توانست قهرمان جام حذفی شود و به لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند چرا باید چنین شرایطی برایش رخ دهد که برای بقا در لیگ برتر بجنگد؟ الهامی مربی با کیفیتی است و با شناختی که از او دارم نساجی در لیگ برتر ماندگار می‌شود.

او خاطرنشان کرد: نفت آبادان هم با آمدن فراز کمالوند بهتر از گذشته نشان داده و این تیم توانست در اولین بازی خود برابر سپاهان نتیجه‌ای دور از انتظار را کسب کند اما با این حال شرایط این تیم هم برای بقا بسیار سخت و حساس است. استقلال خوزستان در نیم فصل دوم بسیار متفاوت‌تر از نیم فصل اول بوده و با توجه به بازیکنانی که به این تیم اضافه شدند نحوه بازی این تیم عوض شده و نسبت به دو تیم دیگر شرایط بهتری دارد اما در مجموع همانطور که گفتم امسال لیگ بسیار سختی برای تیم‌های شرکت کننده بود و رقابت‌های تنگاتنگی را شاهد بودیم.

علیزاده که سابقه حضور در تیم مس رفسنجان را هم در کارنامه خود دارد در رابطه با شرایط این تیم در نیم فصل دوم با توجه به اضافه شدن محرم نویدکیا تصریح کرد: باشگاه مس از لحاظ سخت افزاری با کمبود رو به رو نیست و نویدکیا نیز به این موضوع اشاره داشته است، نبود هوادار دو آتیشه در مس باعث شده تا نویدکیا و کادرش با آرامش بیشتری بازی‌ها را دنبال کنند و تفکرات خود را جلو ببرند و امیدوارم این تیم در دیدارهای باقی مانده نیز نتایج مناسبی را کسب کند.