نخستین مشارکت ایران درمجمع کنفدراسیون پنتاتلون آسیا باحضور گودرزی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال دعوت رسمی کنفدراسیون مدرن پنتاتلون از همه اعضای آسیایی جهت شرکت در کنگره انتخاباتی، مهدی گودرزی به عنوان نماینده ایران در این مجمع راهبردی شرکت کرد.

مهدی گودرزی که پیش از این ریاست فدراسیون سه گانه(ترای اتلون) را برعهده داشت و یکی از نامزدهای ریاست چهار سال آینده است، در نشست انجمن پنتاتلون ضمن استفاده از حق رای ایران جهت انتخابات رییس و اعضای هیات رییسه آسیا، در فرایند اثرگذاری و ظرفیت سازی برای کسب حمایت و کرسی های جهانی در این رشته المپیکی در کنگره جهانی که پس از بازی های المپیک ٢٠٢٤ در اواخر سال میلادی به میزبانی ریاض عربستان برگزار خواهد شد، مشارکت کرد.

گودرزی در شرایطی تلاش کرده است این دو رشته را در بخش بین الملل تقویت کند که سرپرست فدراسیون و سیاست های او در ورزش سه گانه در جهت از دست رفتن کرسی بین المللی پی ریزی شده است.

پنتاتلون (شامل دویدن، پریدن، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک و کشتی) برای اولین بار در هجدهمین المپیاد در سال ۷۰۸ قبل از میلاد معرفی شد و جایگاهی منحصر به فردی در آن دوران از بازی های المپیک باستان داشت.

بارون پیر دو کوبرتن، بنیانگذار المپیک مدرن، با تحسین پنتاتلون باستانی از سال ۱۹۰۹ او تلاش کرد تا این رویداد را دوباره به برنامه المپیک معرفی کند تا در چهاردهمین جلسه کمیته بین المللی المپیک (IOC) در بوداپست (HUN) این ورزش را برای ورود به بازی های المپیک مدرن پذیرفتند و مدرن پنتاتلون در پنجمین دوره بازی های المپیک در استکهلم ۱۹۱۲ (SWE) به یک ورزش المپیکی تبدیل شد و کماکان در این مسیر در حرکت است.

از سال ٢٠٢٠ میلادی با پیگیری و ارتباطات مستمر مهدی گودرزی که در آن زمان رییس فدراسیون ترای اتلون کشور بود، مدیران ارشد و مجمع عمومی مدرن پنتاتلون عضویت ایران را به طور کامل پذیرفت و گودرزی به عنوان رییس انجمن و موسس مدرن پنتاتلون در اولین اقدام در کنگره جهانی که به صورت آنلاین برگزار می شد در انتخابات جهانی به عنوان نماینده ایران شرکت کرد و این فعالیت با درخشش ورزشکاران ایرانی در اولین مسابقات قهرمانی آسیا و کسب مدال برنز توسط پارسا محجوب در سال ٢٠٢٢ ادامه یافت تا فرصت مشارکت خانواده های ایرانی در یک رشته پایه، جذاب، المپیکی فراهم شود.