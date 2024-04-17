نفت تهران قهرمان لیگ برتر شطرنج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان بیستمین دوره لیگ برتر شطرنج که با حضور 9 تیم برگزار شد، تیم نفت تهران با ۱۶ امتیاز تیمی قهرمان شد و تیمهای پیکار افکار لرستان با امتیاز ۱۳ امتیاز و باشگاه قهرمان گیلان (دنیای فلز) با ۱۱ امتیاز به ترتیب مقامهای نایب قهرمانی و سومی لیگ را به دست آوردند.
در جدول رده بندی این رقابت ها، تیمهای نخبگان شطرنج با ۸ امتیاز، شهرداری کرمانشاه با ۷ امتیاز، فیل خوب با ۷ امتیاز، پیشگام نوین تهران با ۷ امتیاز، پیشگام نوین رایمند شهرضا با ۲ امتیاز و افلاک لرستان با ۱ امتیاز به ترتیب جایگاههای چهارم تا نهم جدول ردهبندی لیگ برتر شطرنج کشور را ازآن خود کردند.
این دوره لیگ شطرنج با حضور ۴ استاد بزرگ، ۳ استاد بینالمللی، ۴ استاد فیده و ۲ کاندیدا استاد فیده با سرداوری کاوه هنری داور بینالمللی، جانشین سرداوری داوران بینالمللی آرمان علیپور و شیرین مرادی برگزار شد.
۲۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی مسابقات بود.
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