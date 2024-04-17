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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۱۹

نفت تهران قهرمان لیگ برتر شطرنج شد

نفت تهران قهرمان لیگ برتر شطرنج شد

تیم شطرنج نفت تهران با کسب ۱۶ امتیاز قهرمان بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر شطرنج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان بیستمین دوره لیگ برتر شطرنج که با حضور 9 تیم برگزار شد، تیم نفت تهران با ۱۶ امتیاز تیمی قهرمان شد و تیم‌های پیکار افکار لرستان با امتیاز ۱۳ امتیاز و باشگاه قهرمان گیلان (دنیای فلز) با ۱۱ امتیاز به ترتیب مقام‌های نایب قهرمانی و سومی لیگ را به دست آوردند.

در جدول رده بندی این رقابت ها، تیم‌های نخبگان شطرنج با ۸ امتیاز، شهرداری کرمانشاه با ۷ امتیاز، فیل خوب با ۷ امتیاز، پیشگام نوین تهران با ۷ امتیاز، پیشگام نوین رایمند شهرضا با ۲ امتیاز و افلاک لرستان با ۱ امتیاز به ترتیب جایگاه‌های چهارم تا نهم جدول رده‌بندی لیگ برتر شطرنج کشور را ازآن خود کردند.

این دوره لیگ شطرنج با حضور ۴ استاد بزرگ، ۳ استاد بین‌المللی، ۴ استاد فیده و ۲ کاندیدا استاد فیده با سرداوری کاوه هنری داور بین‌المللی، جانشین سرداوری داوران بین‌المللی آرمان علیپور و شیرین مرادی برگزار شد.

۲۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی مسابقات بود.

کد مطلب 6079800

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