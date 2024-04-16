به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی کشور به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش پیامی صادر کرد.

در روز ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پیامی خطاب به ملت شریف و مبارز ایران روز ۲۹ فروردین را «روز ارتش» اعلام کردند تا ارتش در این روز پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و مرزهای کشور اعلام کنند. امروز ارتشیان ما مردانی مؤمن، شجاع، حق طلب، عدالت جو و آماده فداکاری در راه آرمان‌های بلند ملت ایران هستند.

ارتش وفادارانه از جمهوری اسلامی حمایت کرده و می‌کند؛ ارتش سازمانی خلاق، پویا و پرتوان است که به خصوص در سال‌های اخیر که عداوت دشمنان شکل عملی و عملیاتی به خود گرفته، توانست از طوفان هیاهو و عناد به سلامت گذر کند.

نیروهای مخلص و قهرمان ارتش در تمامی عرصه‌های مورد نیاز کشور چه در جنگ تحمیلی پاسداری از مرزها، سازندگی و کمک به هموطنان در کنار مردم و مسئولان بوده و به نحو مطلوب و صادقانه مصداق بارز و تبلور شعار انقلابی "ارتش فدای ملت بوده است" را به منصه ظهور رسانده‌اند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران این روز را به ارتشیان عزیز که آوازه غیرت و هم بستگی شأن، دوردست‌ترین دروازه‌های جهان را درنوردیده است، تبریک می‌گوید و سرافرازی آنها را از درگاه خداوند منان خواستار است.