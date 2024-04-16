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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۱۷

اعزام تیم کوراش بانوان آذربایجان شرقی به مسابقات قهرمانی کشور

اعزام تیم کوراش بانوان آذربایجان شرقی به مسابقات قهرمانی کشور

تبریز - تیم کوراش بانوان آذربایجان شرقی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شد.

عبدالعلی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: تیم کوراش بانوان آذربایجان شرقی برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی که به میزبانی شهر زاهدان برگزار خواهد شد، اعزام شد.

رئیس هیأت ووشو آذربایجان شرقی عنوان کرد: تیم کوراش بانوان آذربایجان شرقی که برای اولین بار در این مسابقات شرکت می‌کند که با ترکیب پرستو جبلی، مهدیه خوش صفت و مربیگری و سرپرستی خانم پورثابت به این مسابقات اعزام شد.

ابراهیمی اذعان داشت: مسابقات کوراش قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی از امروز بیست و هشتم تا بیست و نهم فروردین ماه در زاهدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6079820

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