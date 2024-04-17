به گزارش خبرنگار مهر، شادی پریدر که از ۲۷ آذر با حکم کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست فدراسیون شطرنج منصوب شد روز سه شنبه با حضور در وزارت ورزش از سمت خود کناره گیری کرد.

این استعفا در راستای آغاز پروسه انتخاباتی فدراسیون شطرنج و به منظور تصمیم شادی پریدر برای ورود به انتخابات اتخاذ شد.

سرپرست فدراسیون شطرنج در حالی مترصد ورود به انتخابات این فدراسیون است که حمایت اعضای مجمع انتخاباتی را هم پشت سر خود می بیند. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که بیش از ۴۰ نفر از اعضای مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج از جمعیت روسای هیات ها، ورزشکاران، داوران، مربیان، ملی پوشان و ... خواستار تصدی این فدراسیون توسط یکی از اهالی شطرنج مانند شادی پریدر هستند.

به همین منظور پریدر که برای دوره پیشین مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج نیز نام نویسی کرده بود تصمیم به حضور در این دوره انتخابات گرفته است. این در حالی است که وزیر ورزش در بخشی از حکم صادره برای وی به عنوان سرپرست بر عدم ورود به انتخابات تاکید و یادآور شده بود که «انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل بی‌طرفی، عدالت‌محوری و عدم حضور در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی رییس و سایر اعضای هیات رییسه فدراسیون اقدام نمایید.»

با این اوصاف شادی پریدر روز سه شنبه استعفای خود را تقدیر کیومرث هاشمی کرد اما وی هنوز واکنشی نسبت به این استعفا نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نام نویسی از کاندیداهای فدراسیون شطرنج از ۱۵ فروردین آغاز شده و امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین به پایان می رسد. طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر، تا به امروز به جز کمال جوانمرد دبیرکل پیشین کمیته ملی پارالمپیک و سرپرست فعلی فدراسیون سه گانه، هیچ فردی دیگری برای ورود به انتخابات شطرنج اقدام نکرده است.

فدراسیون شطرنج از خرداد سال گذشته و به دنبال استعفای حسن تامینی وارد پروسه انتخابات شد. ابتدا شهرام عظیمی به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب شد و در ادامه هم این مسئولیت به شادی پریدر سپرده شد.

پریدر در زمان ریاست حسن تامینی به عنوان نایب رییس بانوان با این فدراسیون همکاری داشت.