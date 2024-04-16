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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۱

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان:

علوم پزشکی کردستان در مقطع دکترای پزشکی مولکولی دانشجو می‌پذیرد

علوم پزشکی کردستان در مقطع دکترای پزشکی مولکولی دانشجو می‌پذیرد

سنندج_ معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: با موافقت وزارت بهداشت این دانشگاه در کردستان دانشجوی بین المللی در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی پزشکی مولکولی می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خادم عرفان ظهر سه شنبه اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان بین المللی با پذیرش دانشجوی بین المللی در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی پزشکی مولکولی در دانشگاه موافقت کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس دانشگاه نسبت به پذیرش چهار دانشجوی بین المللی برای این رشته اقدام کرده است.

سه هزار و ۲۸۰ دانشجو در ۴۳ رشته و هشت مقطع تحصیلی در پنج دانشکده دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 6079928

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