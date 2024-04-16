به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر خادم عرفان ظهر سه شنبه اظهار کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس مصوبه بیست و هفتمین جلسه کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان بین المللی با پذیرش دانشجوی بین المللی در مقطع دکترای تخصصی پژوهشی پزشکی مولکولی در دانشگاه موافقت کرد.

وی ادامه داد: بر این اساس دانشگاه نسبت به پذیرش چهار دانشجوی بین المللی برای این رشته اقدام کرده است.

سه هزار و ۲۸۰ دانشجو در ۴۳ رشته و هشت مقطع تحصیلی در پنج دانشکده دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، بهداشت و پیراپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشغول به تحصیل هستند.