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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۶

طی حکمی؛

«بارانی» امام جمعه موقت سمنان شد

«بارانی» امام جمعه موقت سمنان شد

سمنان- با حکم نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان ، حجت‌الاسلام محمد بارانی به عنوان امام جمعه موقت سمنان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان در حکمی حجت‌الاسلام «محمد بارانی» را به عنوان امام جمعه موقت سمنان منصوب کرد.

متن حکم نماینده ولی فقیه در استان به این شرح است:

جناب حجت‌الاسلام آقای شیخ محمد بارانی (دامت توفیقاته)

سلام علیکم

ضمن تقدیر از تلاش‌های صادقانه و خدمات خالصانه جنابعالی در دوره مسئولیت امامت جمعه شهرستان مهدیشهر، شما را که به زینت تقوا و معنویت، علم و معرفت و نیز مردمداری آراسته هستید به عنوان امام جمعه موقت شهرستان سمنان منصوب می‌کنم.

رجاء واثق دارم حضور جنابعالی در این مسئولیت نیز منشأ خدمات و برکات فراوانی برای مؤمنین و بویژه جوانان و فرهیختگان خواهد بود. امید است در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی موفق و سربلند باشید.

به گزارش مهر، حجت الاسلام بارانی، امام جمعه مهدیشهر بود که جمعه این هفته جای خود را به حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد داد.

کد مطلب 6079931

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