به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کریم اسدی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات شهرستان خلخال اظهار کرد: تصمیمات اشتباه باعث بدبینی مردم به همه مسؤولان می‌شود که لازم است مسؤولان در جلوگیری از اجرای تصمیمات غلط در تأمین آب کشاورزی و شرب خلخال ورود کنند.

وی با بیان اینکه مردم خلخال آب و خاک بی‌نظیر در اختیار دارند ولی محروم زندگی می‌کنند، گفت: این محرومیت‌ها موجب مهاجرت یک سوم جمعیت خلخال شده است اما آن‌ها که مهاجرت نکرده‌اند برای تأمین معاش خانواده خود مجبور به تردد بین خلخال و شهرهای دیگر هستند که این دوری از خانواده باعث مشکلات عدیده روحی و روانی برای خود و خانواده‌شان شده است.

امام جمعه خلخال به تحت پوشش بودن ۷ هزار نفر از جمعیت خلخال در کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد و افزود: مهار اب‌های هدر شده رودخانه‌ها و سارها می‌تواند کمک حال مردم در کشاورزی باشد و با کسب و کار ایجاد شده و رونق گردشگری، همه مشکلات این شهر برطرف خواهد شد.

حجت‌الاسلام اسدی با اشاره به بی‌توجهی مسؤولان رژیم پهلوی، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: حکومت طاغوتی قدمی برای تأمین آب کشاورزی خلخال بر نداشت، اما پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در اواخر دهه شصت وقتی تبریز مرکز استان بود، برای تأمین آب کشاورزی منطقه با احداث سد کوثر گام‌های مؤثری برداشته شد که موجب خوشحالی عموم مردم شد.

وی به کم شدن ظرفیت سد خلخال پس از استان شدن اردبیل اشاره کرد و ادامه داد: پس از این اتفاق سهم کشاورزی دوازده میلیون متر مکعبی خلخال از این سد را به سه میلیون متر مکعب تقلیل دادند که سوالات زیادی را برای مردم این منطقه ایجاد کرد این سوالات با زمزمه بردن آب سد کوثر به شهر اردبیل به عنوان مرکز استان به بهت و حیرت مردم خلخال تبدیل شد.

امام جمعه خلخال تصریح کرد: تاکنون سد کوثر تکمیل نشده است اما بنا بر ادعای مسؤولان آب رودخانه قزل اوزن که از خلخال عبور می‌کند را به اردبیل انتقال داده می‌شود که این اقدام اشتباه و دور از انصاف، مردم شریف و ولایتمدار خلخال را نسبت به انقلاب اسلامی و مسؤولان آن بدبین خواهد کرد.

حجت‌الاسلام اسدی با بیان اینکه با ادامه روند تبعیض در توزیع امکانات و اعتبارات، توجیه و اقناع اذهان عمومی به وسیله دلسوزان نظام امری ناممکن خواهد بود، خاطرنشان کرد: این اقدامات باعث بروز مشکلات بسیار دیگر خواهد بود و با این کار مدیریت شهرستان در دست جوانان احساسی با مدیریت افراد بیمار دل پشت پرده قرار می‌گیرد که با انقلاب و نظام زاویه دارند.

وی در پایان از مسؤولان کشوری درخواست کرد به این امر ورود و از انجام اشتباهات پیاپی و خلاف قاعده جلوگیری کنند.