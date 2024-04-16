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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۱۳

طی حکمی؛

«محمد دوستار» سرپرست دانشگاه گیلان شد

«محمد دوستار» سرپرست دانشگاه گیلان شد

رشت- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی «محمد دوستار» را به عنوان سرپرست دانشگاه گیلان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری «محمد دوستار» به عنوان سرپرست دانشگاه گیلان منصوب کرد.

در حکم انتصاب خطاب به دوستار سرپرست دانشگاه گیلان تاکید شده است: انتظار می‌رود با اتکا به خداوند متعال و استعانت از حضرت ثامن الائمه (ع) و با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیه انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران، یاوران علمی (کارکنان) و دانشجویان، تمامی امکانات مادی و معنوی دانشگاه از جمله ظرفیت عظیم خیرین و واقفین را برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی، مرجعیت و دیپلماسی علمی توسعه همه جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش‌محور، پژوهش آموزش‌محور، مهارت‌افزایی، کارآفرینی، فرهنگ‌سازی کار تیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمام محورهای سند دانشگاه اسلامی به کار گیرید.

گفتنی است، دکتر محمد دوستار (زاده رشت ،۱۳۵۰) دانش‌آموخته رشته مدیریت و عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان با مرتبه دانشیار است که از سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور استان گیلان، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دفتر برنامه و بودجه دانشگاه گیلان اشاره کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در نامه جداگانه‌ای از خدمات دکتر فرید نجفی رئیس سابق دانشگاه گیلان در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

نجفی از آذر ۱۴۰۰ به سمت سرپرستی دانشگاه گیلان منصوب شده بود.

کد مطلب 6080206

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