نیما عالمیان مجوز حضور در انتخابی المپیک را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های انتخابی آقایان تنیس روی میز جهت معرفی دومین ملی پوش تنیس روی میز کشورمان جهت اعزام به رقابت‌های آسیای میانه با حضور ۶ بازیکن برتر ایران در آکادمی امیر احتشام زاده تهران برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها نیما عالمیان با کسب بالاترین امتیاز موفق به پشت سر گذاشتن رقبای خود شد و جواز حضور در بازی‌های آسیای میانه که حکم انتخابی المپیک ۲۰۲۴ پاریس را دارد را دریافت کرد.

در این مسابقات انتخابی ۴ نفر برتر دسته برتر متشکل از حمیدرضا طاهرخانی، مهدی معدن کن، سروش امیری نیا و پویا دلواری که از مرحله نخست به مرحله پایانی راه یافته بودند به همراه نیما عالمیان و امیرحسین هدایی در یک جدول دوره‌ای با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نیما عالمیان به عنوان نفر اول در رقابت‌های آسیای میانه برای کسب سهمیه انفرادی المپیک ۲۰۲۴ پاریس جواز حضور گرفت.

پیش از این نوشاد عالمیان به عنوان نفر اول رنکینگ جهانی کشورمان با نظر کادر فنی برای حضور در مسابقات آسیای میانه انتصاب شده بود. رقابت‌های انتخابی المپیک در منطقه آسیای میانه ۲۸ اردیبهشت ماه به میزبانی ازبکستان برگزار خواهد شد.