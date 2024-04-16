اجرای طرح هادی روستایی در بهشهر نیازمند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرزایی شامگاه سه شنبه در جلسه پیگیری‌ها برای توسعه شهرستان، گفت: در دولت سیزدهم اقدامات بسیار خوبی در حوزه اجرای طرح هادی و رانشی و زیرسازی در روستاهای شهرستان انجام شد.

فرماندار بهشهر یادآور شد: با توجه به خدمات ارائه شده برخی مشکلات در طرح هاری و بازنگری و اجرای پروژه‌ها وجود دارد که نیازمند بازنگری و اجرای طرح هادی و تزریق اعتبارات عمرانی در روستاهای بهشهر است.

میرزایی افزود: ضرورت اجرای برخی پروژه‌های دارای ماهیت حوادثی نظیر دیواره سنگی التپه، حاشیه رودخانه شهید آباد، دیواره سنگی و کانال دفع آب گرجی محله، هدایت آب‌های سطحی روستای یکه توت و زاغمرز دفع آب‌های سطحی لوجنده دیوار سنگی ولو هدایت آب‌های سطحی و کانال شیخ محله، رانش کیاسر کانال و پل شیخ محله، رانش کیاسر، کانال و پل پارچ مطالعه و تثبیت رانش پرکلا، دیواره سنگی و کانال که با تثبیت رانش که با تثبیت رانش و غیره نیاز شهرستان است.

وی گفت: تفویض اختیار به شهرستان‌ها و تشکیل کمیته‌های فنی بازنگری طرح هادی و مغایرت‌های اراضی در شهرستان به دلیل کثرت پرونده‌های باید مورد توجه جدی باشد.