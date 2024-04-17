همراهی خوب مردم همدان در طرح عفاف و حجاب

سردار سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن طرح عفاف و حجاب در استان همدان اظهار کرد: یکی از مطالبات به حق و مهم مردم که جزو قوانین کشور ما نیز است رعایت عفاف و حجاب و حدود الهی در سطح جامعه است.



وی افزود: الحمدالله اکثریت جامعه بانوان ما عفیفه و محجبه هستند و بسیار هم رعایت می‌کنند اما متأسفانه تعداد کمی بی اطلاع هستند و نمی‌دانند پشت پرده بی‌حجاب دشمن برنامه‌ریزی کرده تا کانون خانواده‌ها را نابود و ویران کند.



فرمانده نیروی انتظامی استان همدان با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای غربی کانون خانواده‌ها و روابط اجتماعی از هم گسیخته شده است، گفت: نیروی انتظامی برحسب وظیفه قانونی در سطح جامعه حضور پیدا کرده و اقدامات لازم خود را در طرح عفاف و حجاب از شنبه ۲۵ فروردین انجام داده است.



سردار امیری خاطرنشان کرد: الحمدالله در این چند روز بانوان همدانی بسیار همراهی کرده‌اند و ما از مجموعه فراجا از همراهی بانوان و خواهران که نهایت همکاری را با ما داشتند تشکر می‌کنیم.



وی با بیان اینکه در این چند روز مشکلی از این بابت در همدان نداشتیم، بیان کرد: اما معدود افراد بسیار کمی در جامعه هستند که ما به آنها تذکر می‌دهیم و اگر نیاز باشد قطعاً اقدامات قانونی را با این افراد خواهیم داشت.



فرمانده نیروی انتظامی استان همدان عنوان کرد: ما در همدان هر کجا تذکر داده‌ایم بانوان ما رعایت کرده‌اند.



سردار امیری با بیان اینکه موضوع حجاب را باید به چند قسمت تقسیم کنیم، گفت: عده‌ای هستند که شاید حجاب را رعایت نکنند که با یک تذکر ما حل می‌شود این‌ها افرادی هستند که از پشت پرده بی حجابی‌ها و حرکات دشمن بی اطلاع هستند.



وی افرود: اما خیلی کم تأکید می‌کنم خیلی کم افرادی هستند که با حرکات دشمن حرکت می‌کنند و دنبال التهاب در جامعه و همسوی اهداف دشمن بوده که به طور قطع این افراد را زیرنظر داریم و برخورد لازم و قاطع را با آنها انجام خواهیم داد.