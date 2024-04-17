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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۴۶

فرمانده نیروی انتظامی همدان مطرح کرد؛

همراهی خوب مردم همدان در طرح عفاف و حجاب

همراهی خوب مردم همدان در طرح عفاف و حجاب

همدان- فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در چند روزه اجرای طرح عفاف و حجاب هیچ مشکلی در همدان نداشتیم از همراهی مردم تشکر می‌کنیم.

سردار سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن طرح عفاف و حجاب در استان همدان اظهار کرد: یکی از مطالبات به حق و مهم مردم که جزو قوانین کشور ما نیز است رعایت عفاف و حجاب و حدود الهی در سطح جامعه است.

وی افزود: الحمدالله اکثریت جامعه بانوان ما عفیفه و محجبه هستند و بسیار هم رعایت می‌کنند اما متأسفانه تعداد کمی بی اطلاع هستند و نمی‌دانند پشت پرده بی‌حجاب دشمن برنامه‌ریزی کرده تا کانون خانواده‌ها را نابود و ویران کند.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای غربی کانون خانواده‌ها و روابط اجتماعی از هم گسیخته شده است، گفت: نیروی انتظامی برحسب وظیفه قانونی در سطح جامعه حضور پیدا کرده و اقدامات لازم خود را در طرح عفاف و حجاب از شنبه ۲۵ فروردین انجام داده است.

سردار امیری خاطرنشان کرد: الحمدالله در این چند روز بانوان همدانی بسیار همراهی کرده‌اند و ما از مجموعه فراجا از همراهی بانوان و خواهران که نهایت همکاری را با ما داشتند تشکر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در این چند روز مشکلی از این بابت در همدان نداشتیم، بیان کرد: اما معدود افراد بسیار کمی در جامعه هستند که ما به آنها تذکر می‌دهیم و اگر نیاز باشد قطعاً اقدامات قانونی را با این افراد خواهیم داشت.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان عنوان کرد: ما در همدان هر کجا تذکر داده‌ایم بانوان ما رعایت کرده‌اند.

سردار امیری با بیان اینکه موضوع حجاب را باید به چند قسمت تقسیم کنیم، گفت: عده‌ای هستند که شاید حجاب را رعایت نکنند که با یک تذکر ما حل می‌شود این‌ها افرادی هستند که از پشت پرده بی حجابی‌ها و حرکات دشمن بی اطلاع هستند.

وی افرود: اما خیلی کم تأکید می‌کنم خیلی کم افرادی هستند که با حرکات دشمن حرکت می‌کنند و دنبال التهاب در جامعه و همسوی اهداف دشمن بوده که به طور قطع این افراد را زیرنظر داریم و برخورد لازم و قاطع را با آنها انجام خواهیم داد.

کد مطلب 6080340

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
      5 7
      پاسخ
      بسیار عالی 👏👏 شهر ما کلا کسی از اول کشف حجاب نکرد خداروشکر💖
      • محمد IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
        2 3
        داشتم حجاب و نداشتن آن به شما و بنده ارتباطی نداره باید یاد بگیری سرت. تو زندگی خودت باشه لا اکراه فی الدین ، در دین اجبار نیست ، سوره بقره آیه ۲۵۵
    • میم IR ۲۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
      4 3
      پاسخ
      خداییش رفتم خیابون بوعلی یه بی حجاب ندیدم درصورتی که دم عید وضعیت حجاب فاجعه بود حالم بهم خورد.دم پلیس گرم
      • محمد IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
        2 2
        شما حالت از چیز های دیگه چی ، بهم می خوره ،؟؟ مثلا نابودی ارزش ریال ، بی اعتباری پاسپوت ، ایران ، دزدی ها ، در مورد حجاب هم خدا گغته لا اکراه فی الدین در دین اجبار نیست
    • IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      3 1
      پاسخ
      ما از پلیس حمایت میکنیم امنیت اخلاقی جامعه مهم است قضیه فقط یک روسری برداشتن نبود اتفاق های بدی داره میفته
    • پیام مصطفایی IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      1 1
      پاسخ
      سردار اوضاع معیشت و این قیمت طلا و دلار چی اینها کار خودی است یا دشمن؟ چرا کار جهادی در این خصوص صورت نمی‌گیرد وقتی پول نباشد دینی هم وجود نخواهد داشت این سخن مولای متقیان است به هر صورت این قوانین فقط روی کاغذ می آیند کسی توجهی نمیکند خیالتان راحت

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