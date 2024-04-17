سردار سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن طرح عفاف و حجاب در استان همدان اظهار کرد: یکی از مطالبات به حق و مهم مردم که جزو قوانین کشور ما نیز است رعایت عفاف و حجاب و حدود الهی در سطح جامعه است.
وی افزود: الحمدالله اکثریت جامعه بانوان ما عفیفه و محجبه هستند و بسیار هم رعایت میکنند اما متأسفانه تعداد کمی بی اطلاع هستند و نمیدانند پشت پرده بیحجاب دشمن برنامهریزی کرده تا کانون خانوادهها را نابود و ویران کند.
فرمانده نیروی انتظامی استان همدان با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای غربی کانون خانوادهها و روابط اجتماعی از هم گسیخته شده است، گفت: نیروی انتظامی برحسب وظیفه قانونی در سطح جامعه حضور پیدا کرده و اقدامات لازم خود را در طرح عفاف و حجاب از شنبه ۲۵ فروردین انجام داده است.
سردار امیری خاطرنشان کرد: الحمدالله در این چند روز بانوان همدانی بسیار همراهی کردهاند و ما از مجموعه فراجا از همراهی بانوان و خواهران که نهایت همکاری را با ما داشتند تشکر میکنیم.
وی با بیان اینکه در این چند روز مشکلی از این بابت در همدان نداشتیم، بیان کرد: اما معدود افراد بسیار کمی در جامعه هستند که ما به آنها تذکر میدهیم و اگر نیاز باشد قطعاً اقدامات قانونی را با این افراد خواهیم داشت.
فرمانده نیروی انتظامی استان همدان عنوان کرد: ما در همدان هر کجا تذکر دادهایم بانوان ما رعایت کردهاند.
سردار امیری با بیان اینکه موضوع حجاب را باید به چند قسمت تقسیم کنیم، گفت: عدهای هستند که شاید حجاب را رعایت نکنند که با یک تذکر ما حل میشود اینها افرادی هستند که از پشت پرده بی حجابیها و حرکات دشمن بی اطلاع هستند.
وی افرود: اما خیلی کم تأکید میکنم خیلی کم افرادی هستند که با حرکات دشمن حرکت میکنند و دنبال التهاب در جامعه و همسوی اهداف دشمن بوده که به طور قطع این افراد را زیرنظر داریم و برخورد لازم و قاطع را با آنها انجام خواهیم داد.
فرمانده نیروی انتظامی همدان مطرح کرد؛
همراهی خوب مردم همدان در طرح عفاف و حجاب
همدان- فرمانده انتظامی استان همدان گفت: در چند روزه اجرای طرح عفاف و حجاب هیچ مشکلی در همدان نداشتیم از همراهی مردم تشکر میکنیم.
سردار سلمان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی شدن طرح عفاف و حجاب در استان همدان اظهار کرد: یکی از مطالبات به حق و مهم مردم که جزو قوانین کشور ما نیز است رعایت عفاف و حجاب و حدود الهی در سطح جامعه است.
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