به گزارش خبرنگار مهر، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه (۲۹ فروردین ۱۴۰۳) هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: روز ارتش را گرامی داشته و خدمت همه دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض می‌کنم. جلسه امروز هیأت وزیران به دلیل حضور رئیس جمهور در رژه ۲۹ فروردین با ریاست معاون اول ریاست جمهور تشکیل شد.

وی افزود: البته روز یکشنبه به ریاست آقای رئیس جمهور هیأت دولت جلسه داشت که اهم مصوبات را اعلام می‌کنم. بعد از گزارش‌هایی که اعضای هیأت وزیران در خصوص موضوعات روز از جمله سیل و ریزش‌ها و بارش‌های جوی در جنوب کشور داشتند، نکاتی از سوی وزرای مرتبط از جمله وزیر کشور و نیرو مطرح شد و برخی موارد که نیازمند هماهنگی و تسریع است، تصمیماتی اتخاذ شد.

بهادری جهرمی گفت: هیأت وزیران با تصویب دولت بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت سود تعرفه واردات و صادرات را تصویب کرد که کتابچه آن ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: جهت‌گیری در تعرفه صادرات و واردات، حمایت از کنترل قیمت‌های کالاهای اساسی و مصرفی مردم و نیز حمایت از بخش تولید و مواد اولیه مورد نیاز آن است.

سخنگوی دولت ادامه داد: در بخش مصرفی در جهت حمایت از تولید داخل و جهش تولید تعرفه‌ها حمایتی پیش بینی شده است.

بهادری جهرمی در ادامه سخنان خود گفت: به منظور تأمین مالی موارد مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی یکی از کارهای تأمین مالی، انتشار اوراق اسلامی بود که آئین نامه آن با پیشنهاد مشترک برنامه و بودجه و اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسید.

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