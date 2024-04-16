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۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۲۱:۳۶

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

ایلام-مادران شهدا در ایلام از سپاه پاسداران تجلیل و تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه مادران شهدا از سبزپوشان سپاه پاسداران به دلیل عملیات مقتدرانه در مقابل رژیم صهیونیستی حلقه گل هدیه کردند.

در حاشیه مراسم سه شنبه‌های شهدایی در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، تعدادی از مادران شهدا به نمایندگی از خانواده‌های شهدا از حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان، سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام، سردار کریمیان جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان به خاطر حمله تنبیهی سپاه پاسداران علیه اسرائیل غاصب تقدیر و تشکر کردند.

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

تصاویری از تجلیل مادران شهدا از سپاه پاسداران در ایلام

کد مطلب 6080384

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