امروز دشمن با عملیات روانی در پی ترمیم گنبد آسیب دیده خود است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ماک شاهکویی، شامگاه سه شنبه در دیدار با دانشجویان اظهار کرد: دشمن بعد از عملیات وعده صادق با عملیات روانی در پی ترمیم گنبد آسیب دیده خود است.

وی افزود: امروز موشک‌های جمهوری اسلامی ایران کمتر از هفت دقیقه آسمان چند کشور را طی می‌کنند و در نقطه اصلی فرود می‌آیند که این نشان از قدرت نظامی این کشور است.

فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با اشاره به اینکه در این حمله نظامی تنها اسرائیل را تنبیه نکردیم، گفت: آمریکا، فرانسه و انگلستان جز گزینه‌های بودند که در این حمله تنبیه شدند.

وی یادآور شد: این سه کشور جز کشورهای بودند که در نگه داشتن حفظ روحیه ارتش اسرائیل سهم داشتند.

ملک شاهکویی با اشاره به اینکه دل ملت اسلامی در پی این عملیات شاد شد، اظهار کرد: با انجام این حمله نظامی سیلی محکمی توسط جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل زده شد که توجه جهانیان را به خود جلب کرد.