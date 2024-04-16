به گزارش خبرنگار مهر، نورالله مرادی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: هر استان پرچمدار یک طرح است که استان چهارمحال و بختیاری در موضوع دانش سنتی محیط زیست پرچمداری را به عهده می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۲۴٠ مقاله در خصوص دانش محیط زیستی به دبیر خانه این ۲۴۰ این همایش ارسال شده است گفت: از بین مقالات ارسال شده به دبیرخانه ۱۲۰ مقاله انتخاب و مجموعه ۱۳ مقاله در دو روز برگزاری این همایش ارائه خواهند شد.

مرادی خاطر نشان کرد: ۷ وبینار پیش از برگزاری همایش و شرکت کردن ۷۰۰ نفر از علاقمندان دانش سنتی محیط زیستی برگزار شد.

وی افزود: دانش سنتی هر استان به واسطه مقاله‌ها و طرح‌های ارائه شده در آن استان جمع می‌شود و در نهایت در یک اطلس دانش سنتی ایران به نمایش در خواهد آمد.

مرادی یادآور شد: پس از اتمام این همایش، جلسات آسیب شناسی برگزار و نقاط ضعف و قوت به دقت بررسی خواهد شد تا برای همایشات آینده برنامه‌ریزی بهتری صورت گیرد.

وی به مسئله آموزش در محیط زیست اشاره کرد و گفت: آموزش، مهمترین بستر در حفظ محیط زیست است که با تفاهم‌نامه‌ها و کارگروه‌های ایجاد شده برای تعامل با سایر ادارات از این ظرفیت نهایت استفاده را خواهیم برد و تلاش کردیم که عموم مردم را در معرض اطلاعات و دانش صحیح و کافی قرار دهیم.

مرادی یادآور شد: ما برای اقشار مختلف از جمله ورزشکاران به خصوص مربیان و بازیکنان فوتبال، هنرمندان، روحانیون، دانشجویان و معلمان مقاطع مختلف و دیگر اقشار تأثیرگذار کلاس‌های آموزشی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بتوانیم با دادن دانش‌های محیط زیستی به همگان از محیط زیست محافظت کنیم.