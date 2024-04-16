فاز نخست شهربازی تکمیل می شود/ رونمایی از اتوبوس گردشگری در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر بصیرنیا شامگاه سه شنبه در صحن شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: در بودجه امسال ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل فاز نخست شهربازی مدرن پیش‌بینی شده و امیدواریم تا پایان شهریورماه به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به ساماندهی بافت تاریخی گرگان گفت: یکی از گذرهای بافت تاریخی در سال‌های گذشته عملیات جداره‌سازی و کف‌سازی آن انجام شد و امسال با پیش‌بینی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار گذر دوم (حدفاصل آفتاب ۱۵ تا امامزاده نور و درب‌نو) کف‌سازی و جداره‌سازی می‌شود.

رئیس کمیسیون گردشگری و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: برای ساماندهی تپه تاریخی قلعه‌خندان که عملیات اجرایی آن از سال قبل آغاز شد نیز ۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی و امسال تکمیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به دنبال دریافت مجوزهای لازم برای آغاز فاز دوم جاده سلامت در النگدره هستیم، افزود: همچنین برای بازسازی و تکمیل آبشار صخره‌ای ناهارخوران نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

بصیرنیا اظهار کرد: همزمان با سوم خرداد نخستین اتوبوس گردشگری گرگان نیز رونمایی خواهد شد.