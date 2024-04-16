انهدام باند کلاهبرداران اسکیمری در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی عباسی کسانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به مجموعه پلیس فتا استان و ارائه مرجوعه قضائی مبنی بر برداشت غیرمجاز از کارتبانکی آنها موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با بررسیهای فنی و تخصصی کارشناسان پلیس فتا و اظهارات شکات مشخص شد کارتبانکی آنها توسط کلاهبرداران در قالب فروشنده سیار و با استفاده از دستگاه اسکیمر کپی و مبالغی از حسابشان بهصورت غیرمجاز سرقت شده است.
سرهنگ کسانی ادامه داد: تیمی از کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و متوجه شدند مالباختگان از چندی پیش از فروشندگان دوره گرد در یکی از محلات شهر کرمانشاه اقدام به خرید کردهاند.
رئیس پلیس فتا کرمانشاه ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی عاملان برداشت غیرمجاز و محل اختفای آنها شده و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در عملیاتی غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.
وی با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب جرم کلاهبرداری اسکیمری تصریح کرد: این افراد در بازجوییها عنوان کردند که در قالب فروشنده سیار میوه و ترهبار کارتهای بانکی ۲۳ نفر از خریداران را کپی کرده و سپس در یک فرصت مناسب اقدام به خرید طلا و احشام به میزان ۵ میلیارد ریال کردهاند.
سرهنگ کسانی در پایان یاد آورد شد: وبسایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir مرجع کامل از اطلاعات و آموزشهای سایبری بوده و کاربران با مراجعه به آنها میتوانند راهنماییهای لازم را دریافت نمایند و در صورت نیاز نیز میتوانند گزارش موارد مشکوک را در سامانه پاسخگویی فوریتهای سایبری بهصورت شبانهروزی با همکاران ما در میان بگذارند.
نظر شما